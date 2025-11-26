賴清德稱「陸2027武統台灣」 游淑慧曝3個傻眼：輝達應會糾結是否投資

總統賴清德今（26）日中午在總統府召開並親自主持「守護民主台灣國安行動方案」記者會，稱對岸以2027年完成「武統台灣」為目標，政府將提出一項400億美元（約台幣1.25兆）的追加國防預算。對此，國民黨台北市議員游淑慧點出「3個傻眼」，並質疑這番話完全不考慮台灣經濟，「輝達聽到總統這樣講，擔心他們會很糾結要不要繼續投資台灣」。

國民黨台北市議員游淑慧。（資料照／中天新聞）

賴清德今日上午先是召開國安高層會議，會後在總統府大禮堂舉行記者會宣布，國防部完成「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」的規劃，預計未來8年投入400億美元（約新台幣1.25兆元）追加國防預算對抗大陸，邁向經濟、安全雙贏的先進防衛體系。

賴清德在記者會中還提到，大陸對台灣、對印太區域的威脅正在加劇。近期以來，在日本、在菲律賓，在台海周邊，各類型的軍事侵擾、海上灰色地帶、假訊息認知操作等複合威脅不斷，讓我國在內的區域各方深感不安與困擾。

不僅如此，北京當局也以2027年完成「武統台灣」為目標，加速侵略台灣的軍事整備，持續升高在台灣周邊的演習及灰帶侵擾，企圖「以武逼統」、「以武逼降」，併吞台灣。

總統賴清德。（圖／中天新聞）

對於賴清德的說法，游淑慧下午在臉書發文，她以「任性賴清德，能韌性台灣？」為開頭，接著提到自己因此三個傻眼，第一驚，「政府為了國防預算，先來嚇民眾」、二驚，「股市開盤中，總統突然拋出戰爭預警」、三驚，「沒人理總統的戰爭警示，收盤大漲還拉尾盤」。

游淑慧表示，今天任性發出2027武統預警的賴總統，說穿了，就是為了要強化自己狂增國防預算的合理性。做個總統，為了要錢，就不惜威嚇自己的老百姓，我也真是驚掉下巴。

游淑慧要問，「2027完成武統台灣目標」，是民進黨何時得到的情報？應該不是昨天川普和高市早苗通完話，順便也打了通電話告知吧！如果民進黨早知道兩岸局勢一觸即發，那執政黨這兩年還花這麼多時間在搞地方縣市的財劃法？花這麼多時間在搞東釋憲、西釋憲的？實在無言。

游淑慧指出，今天賴總統突兀的發言，除了是為國防預算增加合理性外，其實她更害怕的是，民進黨是在為沒收2028大選做鋪排。

輝達。（圖／AP）

游淑慧續指，不管賴清德的背後政治目的為何，身為一國總統這樣的發言，真的完全不考慮台灣的經濟，她不禁狠酸，「如外資、如輝達，聽到總統這樣講，應該會很糾結要不要繼續投資台灣」。然而更諷刺的是，當一國總統發出兩年內的戰爭預警後，股市居然不跌反大漲，這代表什麼呢？

最後游淑慧強調，民進黨操作了20年抗中保台的劇碼，到最後反成了「狼來了」的窘境，讓人民彈性疲乏，也讓人民失去了對民進黨的信任和對戰爭應有的戒慎。

