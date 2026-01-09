賴清德穿上萬元防寒衣！網質疑「空軍竟然都沒有」 專家揭造謠背後真相

政治中心／張尚辰報導

空軍F-16戰機失事，上尉飛官辛柏毅至今仍行蹤不明。（圖／翻攝自IDF 經國號 臉書）

花蓮空軍基地一架編號6700的F-16AM單座戰機日前失事，上尉飛官辛柏毅至今仍在搜救中。近日天氣寒冷，網路上出現質疑飛行員是否未配備防寒飛行衣，恐影響黃金救援時間的聲音，甚至有人翻出總統賴清德穿著GORE-TEX外套的照片，嘲諷「總統都穿GORE-TEX，空軍竟然都沒有」。

對此，臉書粉專「扛布者－為紡織而活的男子」發文指出，相關言論混淆了軍用防寒飛行衣與一般市售防寒外套的本質差異，軍事裝備的製程複雜，無法用民用服飾的標準來做比較。

扛布者說明，防寒飛行衣的設計條件，需因應高空高速飛行、跳傘與極端氣候環境，飛行員可能面臨零下40°C以下低溫、強風與瞬間壓力變化，一般戶外外套即便採用GORE-TEX，也無法承受此類條件，軍用品必須透過特殊層壓與貼合工藝，確保結構在極端環境中不失效。

此外，防寒飛行衣還必須具備長時間海水浸泡後仍能保暖的能力，軍用規範要求在海水中浸泡數小時後，仍能維持飛行員核心體溫與肢體溫度於安全範圍，這是一般機能服飾無法達到的標準。

扛布者也指出，軍用防寒飛行衣需同時兼顧防水、透濕、阻燃與輕量化等多項本質互斥的機能，阻燃性能更須達到防閃燃等級，以因應火災或爆炸風險。要在確保安全的前提下降低重量並提升舒適性，而如此複雜的製程，僅有少數具備先進技術的專業廠商能夠完成。

在材料上，這類裝備多採用如NOMEX（芳香族聚酰胺）等高性能纖維，並搭配特殊結構設計，以長期抵抗海水、熱能與機械應力，已超出一般機能紡織範疇，屬於國防精密技術。

扛布者強調，防寒飛行衣多為量身訂製裝備，其目的在於確保飛行員在最惡劣環境下仍具備機動性與生存能力，並非可與市售外套以價格或品牌進行簡化比較。

最後，扛布者直言，「社群時代，資訊易被操弄，但真相永遠值得追求。請尊重這些技術背後的努力，也為空軍英雄祈福。希望這次事件能推動更快的裝備升級，繼續守護這塊土地的藍天。」

