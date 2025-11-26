賴清德突加碼1.25兆國防預算！醫轟為討好川普：健保等預算「這年」恐全腰斬

​台美關稅談判備受關注，《金融時報》日前揭露，傳出台灣承諾對美投資金額4000億美元（約新台幣12兆元），但談判小組並未證實，行政院僅表示台美已大致完成磋商；值得注意的是，談判結果未出爐之際，總統賴清德投書《華盛頓郵報》宣布將推出歷史性的400億美元（約1.25兆新台幣）國防特別預算，並承諾佔比將在2030年提升至國內生產毛額（GDP）的5%。對此，醫師沈政男直言，這根本就是賴清德為了讓美國總統川普（Donald Trump）高興的做法，既然如此，台灣國防預算為何不乾脆滿足川普去年所提出GDP的10%？

廣告 廣告

沈政男指出，賴清德投書華盛頓郵報，感謝川普「透過力量力量追求和平，讓國際社區更加安全」，並承諾提升台灣國防預算，但川普追求的是「錢錢錢」，俄烏停火了嗎？以巴衝突呢？川普正是因為愛錢退出許多國際多邊機制，將來如果世界出事，要談和更不容易。他並引述2024年總統大選的政見公報，指出提出國防預算達GDP 3%的時任候選人柯文哲，賴清德僅說「提升嚇阻防衛能力」，原因就是川普當時還沒開口，因此明年國防預算超過3%，根本不在賴清德原本的規劃裡，是為了讓川普高興的做法。

沈政男回顧並大酸，1981年，台灣的國防預算最高達到11%，戒嚴時代平均為9%；美國在冷戰時期國防預算同樣超過10%，賴清德稱中國大陸是境外敵對勢力、綠營說台灣島內到處是匪諜，這跟戒嚴與冷戰年代的情勢有什麼差別？既然這麼危險與急迫，就乾脆把國防預算提升到GDP的10%，屆時其他建設的預算只會剩下1、2%，台灣還能過日子嗎？他質疑，試問國防預算達到10%，國防預算是12倍之多的中共就無法封鎖台灣了嗎，台灣的安全絕非不是建立在國防預算的基礎之上，而是兩岸關係的緩和與提升。

「不戰而屈人之兵！」沈政男指出，國防不只靠武器，更要靠嘴巴，但台灣近年一天到晚要和中國老死不相往來，有風吹草動就去買球棒，但實際上光是國防預算達GDP的5%，就等於讓其他預算腰斬，試問健保、長照、育兒、教育，還是基礎建設、文化建設哪部分要縮減？他提到，扁政府時代國防預算曾達到3%，前總統蔡英文首任未明顯成長，直至「抗中保台」政策確立後才提升，如今2025年的6000多億已經是往年的2倍了，以絕對值看，台灣的國防預算近年已經成長了百分百；5%是參考北約因俄烏戰爭達成的共識，但北約的平均GDP成長約2%多，遠小於台灣，因此以絕對值成長來說，台灣若達GDP 5%，幾乎就是絕對值成長10%以上了。他總結，不是喊要打架了就趕快去買棒子，棒子夠多了，重點是要講話、和鄰居好好相處。

更多風傳媒報導

