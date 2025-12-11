賴清德突召集51綠委明赴黨中央便當會 民進黨：討論爭議法案

賴清德明天召集51綠委在黨中央舉行便當會，討論在野陣營擬三讀通過「反年改」法案，以及助理費除罪化、國防特別條例遭擋等案。 圖：民進黨／提供

[Newtalk新聞] 總統賴清德日前提出1.25兆國防預算，但特別條例遭到國民黨團、民眾黨團在程序委員會二度封殺。據了解，賴清德預計明天中午在民進黨中央與51個黨籍立委便當會。對此，民進黨發言人韓瑩今（11）日表示，總統邀集黨團立委針對近來相關爭議法案，聽取委員意見，共商國是。

賴清德上次與黨籍立委便當會是9月在總統府官邸，於立法院開議前，與立委商討關稅、行政院政策說明要更有感等議題。而這次在會期期間，總統臨時召集51立委一起共商國是，較為罕見。

目前立法院爭議法案不少，包括明天在野陣營擬三讀通過「反年改」法案，以及助理費除罪化、國防特別條例遭擋等案。此外，《財劃法》覆議案遭否決後，後續是否會「副署」，對政府也是頭痛的議題。

