賴清德算獨裁嗎，藍白有膽倒閣？游盈隆列3大誘因：憲政亂象下豪賭是選項

立法院會三讀通過停砍公教年金案後，朝野衝突擴大成憲政大戰！立法院日前三讀通過修正財政收支劃分法（財劃法）最晚應於15日公布，但總統賴清德令案中批示「破壞財政永續」，行政院長卓榮泰加註不予副署意見，總統並箋函五院院長，創下憲政首例。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆今（16）日一早在臉書以「關於當前台灣憲政亂象的幾個觀察」為題指出，近日台灣憲政生命就像掛在一條線上，隨風搖擺，但他點出，從某個角度看，當朝野都憂心台灣走向獨裁之時，反而使得台灣減少獨裁的可能；不過游盈隆也說，回歸現實面，憲政僵局持續仍是最可能發生的局面。

游盈隆表示，總統賴清德15日深夜罕見發表談話，痛陳諸多憲政亂象已危及憲政命脈和國家安全，並力挺政院不副署、不執行在野黨版本《財劃法》，此舉是要各訴國人，面對在野聯盟的「多數暴力」，府院立場一致，而這也讓空前巨大的行政立法衝突於焉成形。但他也點出，有趣的是，當民眾黨主席黃國昌痛斥民進黨正大步走向獨裁、國民黨團憂心台灣已成「超級總統制」；卓榮泰批立法院一院獨裁，賴清德則批藍白將台灣推向「在野獨裁」的懸崖時，從某個角度看，這或許透露出一個好消息，那就是，當朝野都憂心台灣走向獨裁之時，反而使得台灣減少獨裁的可能。

藍白倒閣應戰？游盈隆列3個誘因：不是不可能

游盈隆指出，獨裁（Dictatorship）的核心意涵是當立法、行政、司法三權都掌控在同一人手中，美國憲法之父麥迪遜（James Madison）曾說，當三權集於同一人或同一個機構之手，便可公正地稱之為暴政（Tyranny），以此看，台灣當前憲政亂象主要並非獨不獨裁，而是難以化解的嚴重憲政僵局，這來自於缺乏有效化解憲政僵局的機制，台灣正是最糟糕的例子。他進一步說，卓榮泰叫陣「有膽倒閣」，原本尚無那種「guts」的藍白未來恐未必完全排除這樣的選項，可能的誘因有三，首先是民眾黨兩年條款因素，倒閣讓國會改選正可以解決這樣的限制，讓黃國昌、黃珊珊等8名立委有機會續任不分區。

第二，柯文哲因素，游盈隆說，若提前改選，民眾黨前主席柯文哲雖有案在身，但將順理成章、順水推舟進行全國助選，「哥吉拉」重現江湖呼風喚雨，會是很大的誘因。最後是國民黨主席鄭麗文因素，甫當選的她正等待機會大顯身手，黨內當紅政治明星蔣萬安又曾力主國民黨倒閣，若評估可以一戰，加上民眾黨點頭，倒閣後國會重新改選並不是不可欲、不可能，屆時若藍白都不排除提早改選國會，將迎來台灣史上最大的一場政治豪賭，憲政僵局交由全民來打破，可能迎來美好結局；但游盈隆也說，回歸客觀現實，朝野繼續惡鬥、憲政僵局持續，是最可能發生的事，可能孕育許多可怕的內外政治後果，例如群眾運動再起、社會動盪不安、中共伺機干預等等，朝野政黨領袖都應嚴肅以對。

