賴清德籲中國展現大國風範 鄭麗文這樣評價

▲國民黨主席鄭麗文直呼賴清德回應無疑是火上加油、藉機進行政治操作，對於維繫和平毫無助益。（圖／記者朱永強攝）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗日前在國會聲稱，「台灣有事」可能構成可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，引中國反彈。對此，總統賴清德今（17）日受訪表示，呼籲國際社會持續關注，也呼籲中國應該要克制，展現大國的風範，不要成為區域和平穩定的麻煩製造者。國民黨主席鄭麗文稍早則發文回應，「一言興邦，一言喪邦」，直呼賴清德回應無疑是火上加油、藉機進行政治操作，對於維繫和平毫無助益。

高市早苗7日在眾議院接受質詢時表示，如果「台灣有事」（發生緊急狀況）伴隨對方使用武力的情況，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」，不過仍要看實際發生的個別具體情況。此話一出，立刻引發中國強烈反彈，並展開一系列報復行動，包括呼籲中國公民近期避免前往日本、在黃海舉行實彈射擊、海警船編隊在釣魚台周邊海域巡航等。

對此，賴清德今天受訪時表示，中國對日本進行複合式攻擊，嚴重衝擊印太和平穩定，他呼籲國際社會持續關注。他也呼籲中國應該要克制，展現大國的風範，不要成為區域和平穩定的麻煩製造者，應該要回到以規則為基礎的國際秩序軌道上，這樣對區域的和平穩定繁榮發展才有幫助，請中國三思。

稍早，鄭麗文則發文回應，「一言興邦，一言喪邦」，面對近期陸日情勢陡升，國際社會高度關切。事實上，她就任黨主席後，上星期陸續與美、日、德、英及新加坡等多國代表深入交流，不論是亞洲、歐洲或北美的朋友，各方針對台海局勢的看法都高度一致，那就是：台海要和平，不要戰爭。這不只符合台灣的利益，也是整個區域、甚至全球的共同期待。「我理解各國對區域安全的關切，我也深信，大家心中真正希望的，是看到台海和平、穩定，不要走向衝突」。

鄭麗文提及，正如她一再強調的「台灣沒事，日本沒事」，台海穩定，整個區域才安心，她始終認為，兩岸問題應透過對話與交流來構築和平、降低風險。只要兩岸能夠和解、和平，任何歧異都能透過和平方式妥善處理，自然就不會讓區域局勢升高、擴大，進而波及到周邊更多國家。台灣需要的是能夠真正減少衝突、穩定區域的負責任政府，國際社會期待的是台海和平，然而，賴清德總統今天的相關回應，無疑是火上加油、藉機進行政治操作，對於維繫和平毫無助益。

鄭麗文說，越是在敏感的時刻，領導人的每一句話，都可能「一言興邦，一言喪邦」。因此，在台海與區域局勢敏感之際，領導人更應保持謹慎與克制，而不是以意識形態掛帥，利用國際緊張局勢服務自身的黨派利益，這種言行不僅無助於穩定區域情勢，反而可能讓台海和區域被推向更危險的局面。她再次重申，兩岸要和平，台灣才安全；台海安全，國際才能放心。唯有透過務實溝通、重建互信，才能讓台海真正遠離衝突，讓人民安居、讓區域安心。台灣沒事，大家都沒事，這才是我們台灣需要努力的方向，也是國際都希望看到的。

