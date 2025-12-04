即時中心／梁博超報導

總統賴清德以特邀貴賓身分，接受《紐約時報》年度盛事「DealBook Summit」視訊專訪。被問到是否會擔心AI熱潮泡沫化？賴清德強調，全世界各國領袖、特別是國家產業相關於AI發展的國家應共同合作避免泡沫化發生，以帶動未來全球繁榮發展。賴清德也提到，目前中國經濟非常不好，中國國家主席習近平不應再思考擴張領土，而是要如何把中國人民照顧得更好，「台灣很樂意幫助中國、共同合作。」

主持人問到，現在台灣經濟發展非常好，主要來自於人工智慧熱潮，想請教是否會擔心該熱潮泡沫化？賴清德指出，人工智慧會不會成為泡沫，科技界或經濟家有很多論述，有些認為會，那有些認為應該不至於；身為政治人物、一個國家的領袖，為著眼於未來人工智慧時代，將會讓人民的生活能夠更加便利，經濟會更加發展，全球會更加繁榮，應該要採取各種措施，避免人工智慧泡沫化。

也就是說，全世界各國的領袖、特別是國家的產業相關於人工智慧發展的國家，應該要共同合作，採取必要的措施，避免人工智慧泡沫化。讓人工智慧能夠軟著陸，讓人工智慧能夠帶動未來全球的繁榮發展。

另外主持人也問賴清德，如何看待中國現在的經濟？是否影響習近平對台的態度？是否會侵台，或是採取灰色地帶手段，試圖有效孤立或控制臺灣？賴清德對此表示，目前中國經濟的確非常不好，今年台灣經濟成長率會高達7.37％；但根據國際金融機構推測，中國經濟成長率大概4％多而已。

賴清德強調，他非常希望習近平在中國經濟內部競爭的時候，應該要考慮的不是在於如何擴張領土，而是要思考如何把中國人民照顧得更好。「台灣很樂意幫助中國、共同合作，來解決他們所面臨的各項經濟上面的問題。」

原文出處：快新聞／賴清德籲各國合作避免AI泡沫化 談中國經濟「非常不好」：習近平應顧好人民

