賴清德籲在野勿推翻台美談判成果 黃國昌轟「自導自演」：根本還沒送到立院

民眾黨不分區立委兩年條款屆滿，除陳昭姿為推代理孕母法案、劉書彬任期至2027年，其他6名白委都將卸任。針對總統賴清德日前呼籲，在野黨團勿推翻台美談判成果，即將卸任民眾黨團總召的黃國昌今天（30日）在記者會痛批，總統帶頭造謠，台美談判具體協議內容根本還沒送到立院，「這是哪門子民主政治？」

賴清德日前受訪時呼籲，立院在野黨團應理性審議台美關稅法案，勿「焦土政策」推翻我談判成果；卓榮泰也喊話，在野黨不要什麼都擋，總預算擋、國防預算擋，難道未來的台美關稅也要擋嗎？

對此，黃國昌今天在民眾黨不分區立委卸任記者會上痛批，民進黨政府從總統到行政院長帶頭造謠，說在野黨不要推翻談判成果，「我請教一下賴清德跟卓榮泰，台美關稅協議在哪裡？」東西都還沒送到立法院，就公開呼籲叫立法院不要反對，「賴清德請問你現在是在玩哪一招？自導自演莫名其妙 」。

黃國昌質疑，民進黨很會大內宣，但到目前為止台灣關稅還是20%+N， 還沒降到15%，具體協議內容國會連一個字都還沒看到，民進黨政府就開始在喊國會不要擋，「這是哪門子的民主政治？」

黃國昌指出，帶頭造謠的除了賴清德，還有卓榮泰 ，台美關稅談判內容還沒送到立法院，就開始往立法院潑髒水。

黃國昌表示，當賴清德跟卓榮泰帶頭造謠，整個綠營就落入相同墮落的漩渦，不令人驚訝，但民眾黨立法院黨團從2024年2月1日走進立法院，到今天2026年1月30日，這2年來，他們在做的事情就是努力的兌現對選民的承諾。



