賴清德籲在野勿推翻關稅協議成果 民眾黨轟：逼國會不准審、不准拖

南韓原本已和美國談好對等關稅降為15％，但因國會遲遲未通過美韓貿易協議，美國總統川普今（27）日突然宣布，將關稅調高到25％。對此，總統賴清德向在野黨喊話，希望國會支持相關協議、不要變卦，否則台灣未來也可能面臨關稅從15％被提高到25％，甚至更高的風險。

不過，民眾黨立法院黨團對此強烈反彈，批評民進黨政府只會對國會和人民施壓，要求「不准審、不准拖，聽話就對了」，形同壓縮國會監督空間，也傷害台灣的民主制度與主權尊嚴。

民眾黨團指出，南韓的例子剛好說明，在民主國家面對強權壓力與重大經貿談判時，國會不但不能退縮，反而更應該堅守實質審議權。南韓國會之所以謹慎審查協議，是因為必須全面評估國內產業結構、勞工就業保障，以及國家長期競爭力，這才是對人民負責任的作法。

民眾黨團也質疑，民進黨政府不斷對外宣稱爭取到15％關稅是「重大成果」，卻始終沒有向國會與人民交代清楚，為了換取這個條件，台灣究竟還付出了什麼代價。他們指出，除了傳出要對美國加碼投資高達5000億美元之外，是否還包括擴大進口美豬、美牛？是否要全面開放汽車市場？是否要加嚴智慧財產權保護？這些是否會影響食品安全，或導致產業結構與市場重新洗牌，政府都沒有清楚說明。

民眾黨團強調，在資訊完全不透明的情況下，立法院根本無法進行實質審查與把關，產業與勞工也無法提前準備因應措施。賴清德總統卻在這個時候以南韓為例對內施壓，要求國會與社會「先接受、再相信」，做法相當不妥。

民眾黨團也提醒，民進黨在太陽花運動時期，曾高舉「公開透明、逐條審查、沒有黑箱」的口號，主張重大經貿協議一定要回到國會接受監督。

但如今，民眾黨團批評，民進黨執政後卻「換了位置、也換了態度」，只要求國會配合、不准審查、不准拖延，完全背離當年主張的民主價值。民眾黨團最後表示，這種作法不僅實質削弱國會的監督功能，也壓縮社會討論空間，更是在拿外國壓力來逼迫國內配合，已經踩到台灣民主制度與主權尊嚴的底線。（責任編輯：王晨芝）

