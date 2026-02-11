賴清德籲在野通過1.25兆國防預算 民眾黨團點頭：同意院版付委

針對總統賴清德呼籲藍白通過1.25照國防特別預算，民眾黨立院黨團總召陳清龍今天（11日）表示，「我們也同意將院版付委」。（圖／李智為攝）

行政院先前送交立院的1.25兆國防特別預算數度遭藍白封殺，民眾黨立院黨團自提版本則已付委，總統賴清德今天（11日）率三軍司令舉行記者會呼籲在野將院版一同審議。對此，民眾黨團總召陳清龍回應，為了國防安全，當然會把國防軍購條例列入民眾黨最優先法案，民眾黨並不是擋行政院的軍購條例，「我們也同意將院版付委」。

賴清德今天上午率三軍司令舉行記者會，呼籲在野黨團在立院新會期將國防預算當成最最最優先法案，同時希望將政院版本一同審議。

廣告 廣告

對此，陳清龍在黨團記者會上回應，民眾黨團軍購條例版本已在1月30日付委，賴清德稍早在記者會上說，希望這會期將軍購特別條例列入最最最優先法案，「這點民眾黨贊成」。

陳清龍說明，為了台灣國防安全，他們當然會把國防軍購條例列為民眾黨最優先法案，而民眾黨並不是擋行政院版軍購條例，「我們也同意院版條例付委」，大家一起併案監督、審查，並向全國同胞表達民眾黨對台灣國防的自主重視。

面對媒體追問，這是否代表新會期開始後，就會與國民黨討論將院版付委審查？陳清龍說，民眾黨對國防、國家安全，堅實自己的理念跟支持，「行政院版部分，民眾黨有自己的自主、有自己的版本，我們也同意將行政院版本一起併案審查」。



回到原文

更多鏡報報導

呼籲朝野自助人助！賴清德請託：新會期將國防、總預算當「最最最優先法案」

對台軍購上川習會談判桌變籌碼？賴清德：固然中國阻擋、目前軍購沒有改變

五院院長茶敘年後登場！賴清德引韓國瑜「化」字訣：盼化分歧為團結

「霸王餐名媛」被關3個月拒出庭！滯美簽證過期「家屬失聯」 她慘困惡魔島監獄