賴清德籲將1.25兆軍購條例付委 民眾黨團「同意政院版」：一起併案審查

台北市 / 林李翰 綜合報導

政院版1.25兆軍購特別條例持續在立法院卡關，總統賴清德今（11）日召開記者會喊話在野黨，新會期即將開始，朝野不分黨派都能將國防特別預算、中央政府總預算當作最優先的法案。對此，民眾黨團總召陳清龍回應，為了國防安全，當然會把國防軍購條例列入民眾黨最優先法案，且民眾黨並不是擋行政院軍購條例，也同意將院版條例可以付委，大家一起在立法院併案來監督、審查。

賴清德與國防部長顧立雄、三軍司令今（11）日一同召開「國家安全不能等！支持國防採購特別條例」記者會，現在預算遲未通過，除了可能讓台灣跌出優先名單、延宕關鍵武器裝備的交付，更會讓國際社會質疑台灣守護自己國家的決心。

民眾黨立院黨團今日也召開「國安不打迷糊仗 ，軍購交付不能拖」記者會。總召陳清龍、副總召王安祥、幹事長邱慧洳出席，媒體詢問，賴清德籲在野趕快把國防預算當成「最最最優先法案」，把行政院版本優先審議，所以民眾黨團會讓院版付委審查嗎？陳清龍回應，民眾黨不是要打政院版的軍購條例，所以同意院版條例可以付委，大家一起在立法院併案來監督、審查。

媒體追問，針對把院版軍購條例付委審查是否經過民眾黨主席黃國昌、前主席柯文哲同意？陳清龍表示，民眾黨對國防、國家安全，堅實自己的理念跟支持，行政院版的部分，國民黨我們不用跟，我應該這樣表達，民眾黨有自己的版本，但也同意行政院版進來，一起併案審查。

