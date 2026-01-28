賴清德籲支持關稅協議 民眾黨批「挾洋自重」他轟：以為是國台辦發文！

[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）宣布，由於韓國國會仍未通過去年與美國談定的貿易協定，對韓國商品徵收的關稅將從15%提高到25%，賴清德總統喊話藍白，不要「焦土政策」，希望國會能支持，不要產生變卦，不然美國可能將關稅提高至25％，甚至更高，但民眾黨卻批「挾洋以自重」。對此，政治工作者周軒直呼，「還以為是國台辦發文！」





針對賴清德向在野黨喊話，不要在立法院推翻台美關稅談判成果，並舉南韓被川普加關稅為例，民眾黨黨團批是「挾洋以自重的行為與雙標，弱化國會監督審議、壓縮民主討論空間，踐踏台灣主權尊嚴與民主底線」，周軒27日發文驚呼，這樣叫「挾洋以自重」？「真是笑死」。

周軒直言，先不說「挟洋以自重」這幾個字，猛一看還以為是國台辦發文，民眾黨主席上週黃國昌被「邀請」到美國快閃，緊急採訪通知配上一連串見到「高樓層」的照片，回來後還緊急開記者會，說美方有交代什麼事情不能講，動員支持者在網路上狂洗「美國只想跟在野黨溝通」、「賴清德做不到的黃國昌做到了」，這是不是「挾洋以自重」？





他質疑，台灣關稅若從15%被提高到25%，多少產業的利潤會瞬間歸零，多少勞工朋友可能都要喝西北風了，身為總統提醒一下在野黨，到底有什麼不對？





周軒痛批，黃國昌早就背棄「太陽花」三個字，心中只有「紫雲黃氏」了，民眾黨竟然還拿「太陽花精神」來說嘴，狠酸「是因為黃剩下不到一週就要從立法院畢業，所以放飛自我了嗎」？

