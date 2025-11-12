賴清德籲替沈伯洋發聲 韓國瑜嗆「解鈴還須繫鈴人」促民進黨廢除台獨黨綱

對於總統賴清德呼籲立法院聲援沈伯洋，院長韓國瑜回應，賴應從根本改革，廢除台獨黨綱、恢復兩岸和平，讓台灣重新站穩「安全四隻腳」。（圖／黃耀徵攝）

中共點名對民進黨立委沈伯洋展開全球抓捕，總統賴清德日前指出，期待立法院長韓國瑜站出來，率跨黨派立委發聲，以維護國會的尊嚴。對此，韓國瑜今（12）日表示，解鈴還需繫鈴人，呼籲賴清德應從根本改革，廢除台獨黨綱、停止政治對立、恢復兩岸和平與鞏固美台關係，讓台灣重新站穩「安全四隻腳」，遠離戰爭、走向安定。

民進黨立委沈伯洋遭中共點名列入「全球通緝」名單，引發朝野與國際關注。圖／劉耿豪攝）

韓國瑜表示，身為立法院院長，他有責任確保每一位立委在院內能享有言論自由與人身安全，質詢國家大事時不受到恐嚇或威脅。他強調，院方一定會盡全力保護立委的權責與權益，這點毫無疑問。對於總統賴清德點名要他為沈伯洋發聲，他直言：「一個人生病卻讓別人吃藥」，認為這正反映出問題的根源在於民進黨本身。

廣告 廣告

「台灣的安全如同『四隻腳』，缺一不可。」他指出，第一是維護中華民國，第二是保護民主自由，第三是維護美台關係，第四則是維護兩岸和平。這四項是確保國家穩定的根本。

他批評，賴清德總統兼任民進黨主席，握有黨政軍所有權力，但卻打斷了台灣安全的其中三隻腳。民進黨的台獨黨綱無法保護中華民國，今年更是發動大罷免行動破壞民主自由。另外，民進黨又將中國大陸列為敵對勢力則不利於兩岸和平，如今只剩美台關係仍在勉力維持。

韓國瑜進一步呼籲，若賴清德真心想幫助沈伯洋，也應從根本解決問題。他建議，首先應以民進黨主席身分凍結或廢除台獨黨綱，以維護中華民國的安全；其次，在罷免風波後重建行政與立法部門的良性互動，停止惡意政治鬥爭，守護民主自由；第三，應撤回將中國大陸列為敵對勢力的決議，回到《中華民國憲法》與九二共識的基礎上，推動兩岸和平交流；第四，持續鞏固美台關係，讓台灣穩健前行。

他強調，沈伯洋委員如今身處風口浪尖，壓力極大，社會應該關心如何真正幫助他，也要思考如何讓2300萬台灣人民過上幸福平安的生活。賴清德應從源頭治本，讓台灣人民遠離戰爭、讓年輕人有安定的未來去奮鬥，這才是維護國家安全與人民幸福的根本之道。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

黃明志捲命案！吳宗憲驚曝：前一天才同框謝侑芯 鬆口兩人關係

律師名門劈腿1／理律實習律師遭控劈腿 前女友慘遭背叛破財百萬

獨家／捲「粿王之亂」被傳雙出軌！簡廷芮與老公出席家庭聚會「夫妻互動曝光」