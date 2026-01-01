賴清德籲朝野攜手盡速通過國防預算 國民黨：依舊訴諸情緒勒索、了無新意

總統賴清德元旦談話。廖瑞祥攝



記者周志豪／台北報導

總統賴清德今元旦談話強調，面對中國軍事野心，台灣沒時間等待與內耗，籲朝野攜手盡速通過國防特別預算。國民黨發言人江怡臻反批，賴多次呼籲「朝野合作」、「民主團結」，但真正的團結應建立在尊重憲政分際、尊重國會監督、避免將不同意見簡化為杯葛或對立。

江怡臻表示，國防與社會照顧都重要，但每一筆預算與政策方向，都必須接受充分討論與嚴格把關，這才是民主憲政制度的核心。

江怡臻也呼籲，新的一年盼民進黨政府能少點政治標籤、多點傾聽社會聲音，少點口號、多點務實解方，以人民福祉為最大公約數，讓中華民國在安全、繁榮與民主的道路上，走得更穩健，而不是更對立。

江怡臻表示，尊重賴清德新年願景與期許，也肯定政府在面對國際局勢動盪時，強調國家安全與社會穩定的重要性，但賴通篇喊話，卻沒有回應任何在野黨訴求，依舊訴諸情緒勒索、了無新意，顯然民進黨仍無解決問題能力。

江怡臻指出，賴清德談話中列舉多項經濟數據、社會福利與重大建設成果，但人民更關心的是這些成果是否真的「全民共享」，是否建立在穩健財政、有效治理與不增加下一代負擔基礎上。

江怡臻舉例，特別是高房價、低薪、治安與能源穩定等問題，仍是許多年輕世代與基層民眾每天面對的真實壓力。

