賴清德籲率跨黨派立委聲援沈伯洋 韓國瑜竟反咬打斷3隻腳
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導
針對民進黨立委沈伯洋被中國揚言全球通緝，總統賴清德昨（11）日喊話立法院長韓國瑜，能站出來維護國會尊嚴，也維護台灣人民言論自由，而韓國瑜應該要率領跨黨派的委員聲援沈伯洋。對此，韓國瑜今（12）日下午受訪竟稱，台灣安全總共四隻腳，分別是保護中華民國、保護民主自由、維護美台關係、維護兩岸和平，但賴清德與民進黨則打斷3隻腳，並要求賴清德做4件事才能真正解決問題。
韓國瑜今日下午表示，身為立法院長對於每位立委在院內言論自由、人身安全、國家大事時不受威脅，這是立法院長職責所在，一定會盡全力保護每一位立法委員的權責及權益，這是無庸置疑。
話鋒一轉，針對賴清德指名他出面為沈伯洋的事情發聲，韓國瑜先說，今天一個人生病，讓別人吃藥，從賴清德點名明顯看得出來，真的是自己生病讓別人吃藥。
他又說，一張桌子有四隻腳，而台灣安全也是四隻腳，分別是保護中華民國、保護民主自由、維護美台關係、維護兩岸和平，「兩個保護、兩個維護，是台灣安全最重要的四隻腳，而保護中華民國、民主自由、維護美台關係、維護兩岸和平」。
韓國瑜稱，賴清德本身兼民進黨主席，且黨政軍情一把抓，而賴清德與民進黨則打斷三隻腳，民進黨的台獨黨綱放在台灣如何保護中華民國？今年一整年發動大罷免如何保護台灣民主自由？賴清德宣布中國為境外敵對勢力，如何維護兩岸和平？「只剩最後一隻腳維護美台關係」。
因此，韓國瑜又稱，如果賴清德真的幫沈伯洋，應該考量如何恢復四隻腳，在台灣平穩站立這那裡，「如果繼續消費沈伯洋，把沈伯洋被重慶公安局立案調查，轉化成台灣內部藍白鬥爭，這對沈伯洋一點都不公平」。
立法院長韓國瑜。（圖／民視新聞）
他也表示，相信沈伯洋本人處於風口浪尖，心理壓力極其巨大，我們要想怎麼幫沈伯洋、台灣2300萬人，讓大多數台灣人民過得幸福與快樂的日子，就是要維護「台灣安全」這四條腿。
綜合上述，韓國瑜建議賴清德面對沈伯洋這件事情能察覺，過去中國對台灣文攻武嚇，現在已經針對立委開始立案調查，這一幕下來台灣人民是無法接受，真正要幫助沈伯洋，他呼籲賴清德「解鈴還是繫鈴人」。
他提出，第一，賴清德用民進黨主席身分立刻凍結或廢除台獨綱領，保護中華民國；第二，大罷免之後重新建立行政、立法部門良性互動，不要再搞惡意政治鬥爭，保護台灣民主自由；第三，撤回中國為境外敵對勢力的言論，兩岸在九二共識基礎、憲法規範下，展開和平交流與對話；第四，繼續穩固美台關係。
「這才是真正解決上流源頭，接下來才是沈伯洋委員個人問題，我們一起來如何讓他避開這場不可測知的凶險」，韓國瑜還說，賴清德這樣講出來才是負責任，而對台灣2300萬人民來說也喘一口氣，不要有戰爭壓力，對於台灣周遭國家日本、新加坡、南韓、東南亞國家、美國，看到台灣海峽戰爭的引信被拆除，讓台灣人民能呼吸安全甜美空氣，這不是美事一樁嗎？
最後，韓國瑜也說，這是他對賴清德點名他發自內心呼籲，讓台灣人民遠離戰爭、讓台灣年輕朋友有前途奮鬥努力，這才是治本之道。
原文出處：快新聞／賴清德籲率跨黨派立委聲援沈伯洋 韓國瑜竟反咬打斷3隻腳
