賴清德籲理性審查國防特別預算 吳崢批國民黨都做中共想要的事

民進黨主席暨總統賴清德於中常會發表致詞。（圖片來源／民進黨提供）

執政黨日前提出8年1.25兆元國防特別預算，但遭在野黨2度封殺於立法院程序委員會。適逢本（10）日為國際人權日，總統賴清德表示，中國的威權主義，妄圖改變台灣的民主自由人權，因此在面對外界威脅時，我們必須團結，共同堅定維護國家主權。

對於在野黨封殺國防特別預算，賴清德指出，面對中國威脅，周邊國家已紛紛強化國防力量，所以我方也有責任維護區域穩定，必須要增加國防預算，希望在野黨、立法院都應該理性、務實地面對這筆國防特別預算，不應該在程序委員會就封殺掉。

針對國共同聲否認用阻擋國防預算來交換「鄭習會」，民進黨發言人吳崢於中常會後回應，國民黨嘴巴上說絕對沒有答應中共的要求，但在立法院做的就是不讓國防特別預算付委審查，「嘴巴上說沒有，但身體上卻很老實」，做的都是跟中共想要的一模一樣的事情，國民黨其實就是在說謊。

適逢國際人權日，賴清德疾呼守護民主自由

適逢本日為國際人權日，民進黨主席暨總統賴清德於中常會發表感言。他回憶道，46年前，民主前輩們為了響應聯合國世界人權宣言的精神，在高雄發起美麗島事件；如今轉眼46年過去，現在台灣人民過著民主的生活，在此我們除了感念前輩的犧牲奉獻，也要時刻提醒自己得來不易的民主自由，必須好好珍惜，更用心守護。

「如今中國的威權主義威脅用各種手段併吞台灣，妄圖改變台灣的民主、自由與人權」，賴清德表示：「身為民進黨員的責任就是信仰人權、深化民主，而且前提是要守護台灣國家主權，堅持1999年的台灣前途決議文。」

賴清德強調，台灣是主權獨立國家，和中華人民共和國互不隸屬，台灣的前途必須由2300萬中華民國人民共同決定，不分先來後到，大家都是這個國家的主人，國家主權屬於全體台灣人民，因此在面對外界威脅時，我們必須團結，共同堅定維護國家主權，這是民進黨的使命，也是對未來傳承的責任。

國防預算屢遭封殺，賴清德籲在野黨理性面對

針對在野黨2度在立法院程序委員會封殺國防特別預算，總統賴清德本日公開表示，中國不僅威脅台灣，也施加壓力脅迫周邊國家，而周邊國家也紛紛強化國防力量，並且進行區域共同合作；在這種狀況之下，一來要保護台灣的安全，二來我方也有責任維護區域穩定，必須要提高國防力量、增加國防預算，希望在野黨、立法院都應該理性、務實地面對這筆國防特別預算，不應該在程序委員會就封殺掉。

針對昨天程序委員會已經是第二次封殺，賴清德指出，希望能夠進入委員會審查，讓社會也能夠了解立法委員審查的情況，讓社會能夠清楚了解、共同支持，或是應該要刪減、調整的地方，也根據民意來進行審查工作，但絕對不能夠迴避我國在區域和平穩定的重要責任。

賴清德強調，如果台灣沒有善盡自身責任的話，在面對中國的威脅時，會面臨更大的困難，而且我國是民主國家，對內競爭難免，但對於外來的威脅，應該要團結一致對外，希望在野黨能夠清楚地知道。

共機火控鎖定日機，賴清德痛批非常不恰當

針對中共解放軍近日在日本、南韓周邊進行軍事騷擾，甚至數度以火控雷達鎖定日本軍機，期間長達30分鐘，賴清德本日公開抨擊「這是非常不恰當的行為」，台灣堅定反對任何以武力或脅迫，來片面改變現狀的行為。

賴清德呼籲中國應善盡大國責任，因為和平無價、戰爭沒有贏家，且需各方共同促成，中國作為區域重要角色，同樣應承擔責任。他強調，為了維護台灣的安全以及台海和平穩定，台灣也會堅定維持現狀，也會提升我國國防力量，和區域民主國家共同維護區域和平穩定跟繁榮發展。

國共否認交換條件，吳崢諷：嘴巴不承認、身體很老實

對於政壇傳出國民黨擬以封殺國防特別預算來與中共交換「鄭習會」，國民黨與中共國台辦均同聲否認，不過民進黨發言人吳崢本日於中常會後表示，國民黨嘴巴上說絕對沒有答應中共的要求，但在立法院做的就是不讓國防特別預算付委審查。

「國民黨嘴巴上說沒有，但身體上卻很老實，做的都是跟中共想要的一模一樣的事情」，吳崢痛斥：「那國民黨其實就是在說謊，其實就是欺騙台灣社會，台灣人民的眼睛是雪亮的，其實會看破這樣的謊言！」

