賴清德籲立院決議「一國兩制是紅線」 綠黨團：民主防禦機制需朝野支持

為因應中國對台威脅，賴清德總統今(26)日宣布國防部將提出1.25兆規模的特別預算，同時也建議立院決議共同確立「一國兩制台灣方案是台灣不可碰觸紅線」，並對國內政黨與民間團體與中國進行交流對話建立制度規範；民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱表示，民主防禦機制需要朝野不分黨派共同支持，提升國防戰力也不只靠對外軍購，也需建立自主軍工供應鏈。

鍾佳濱表示，賴清德總統的發言有兩個面相，包括強化民主防禦機制以及強化國防安全力量，其中強化國防安全力量不僅止於對外軍購，也包括建立自己的軍工產業供應鏈體系，例如不對襯作戰中很適合在台灣的市場規模發展以及相應技術能力的無人機產業、飛彈等，因此特別預算不只是對外軍購，同時有很大一部分是挹注建立本國的軍工產業供應鏈體系。

他指出，民主防禦機制分，其實就是對應中共對我們的所謂法律戰、認知戰，過去中共的「法律戰」是使用戰狼外交，結果導致民主國家對此感到反感，如今中共變成改用「懲獨21條」、中國的國內司法的方式做跨境鎮壓展開法律戰。

鍾佳濱直言，面對中共的法律戰，我方的應對就是民主防禦機制，過去我們有國安五法、海纜七法，未來如果要讓整個社會民主防禦的機制建立起來，未來對於發動認知作戰的平台或社交軟體做必要的處理，都是必要的手段。

他提到，另外近期國際社會重新定位「2758號」決議文，這也是對台灣的一種聲援，協助台灣在國際法上可以很清楚的對抗中共的這個法律戰，而立法院外交國防委員會也通過決議，譴責中國長期藉由扭曲及誤用聯大第2758號決議，阻撓台灣參與聯合國體系等國際組織。

鍾佳濱認為，面對中共無孔不入的法律戰、認知戰，民主防禦機制需要朝野不分黨派共同支持，包括透過立法、透過對外發表一致性的立場決議；提升國防戰力，也不只靠對外軍備採購，還需要建立自主的軍工產業。

至於是否需要進一步立法管制非政府的雙邊備忘錄或是共同聲明；鍾佳濱說明，目前《兩岸條例兩岸人民條例》已有做一定的規範，但《兩岸人民條例》的制定距離現在已時空背景不同，當時是規定對於具有政府約束力的協定不得由民間代理，譬如說未經國會授權不可能跟對岸談判，且兩岸交流不得觸及國安、國家定位、國家尊嚴等有關的事項。

他指出，但如今國民黨主席不斷的發表類似傾向對對中共示好、示弱的言論，或者是願意接受所謂統一的言論，過去都是因為基於民主社會的多元展現，只要不觸及《兩岸人民條例》就按照《兩岸人民條例》的規範交流，至於未來是否做更進一步的規範，這部分需要尋求社會共識，因為有部分要透過立法進行。

鍾佳濱坦言，現在國會裡面朝小野大，要通過立法只能靠公民社會的力量，因為即便是國會多數，終究還是要受公民社會主流民意的要求，所以未來要尋求社會共識，透過主流民意讓國會能夠來通過相關必要的法律規範，「公民權選舉罷免創制複決都可以用」，像是明年有定期的選舉，目前《公投法》也有規範在什麼條件下可以發起公民投票，這個都是可行的公民權行使。

