賴清德籲聲援沈伯洋 韓國瑜再爆金句：自己生病、要讓別人吃藥

中共威脅將透過國際刑警組織，對民進黨立委沈伯洋展開全球抓捕；總統賴清德昨呼籲立法院長韓國瑜出面聲援。對此，韓國瑜今（12日）親自回應，這明顯就是「自己生病、要讓別人吃藥」，若繼續消費沈伯洋，這對沈一點都不公平。

韓國瑜今表示，身為立法院長，針對立委院內言論自由及人身安全，以及質詢關切國家大事時不受恐嚇威脅，是職責所在。一定會盡全力保護好每一位立委以及他們的權益，這點是毋庸置疑。

不過針對賴清德喊話出面為沈伯洋發聲，韓國瑜講出「心裡話」，他表示，賴清德點這個名，明顯看出就是「自己生病、要讓別人吃藥」。韓國瑜指出，一張桌子有四支桌腳，台灣的安全也是，四支腳分別為保護中華民國、保護民主自由、維護美台關係、維護兩岸和平。

韓國瑜說，賴清德本身兼民進黨主席，黨、政、軍、情權力一把抓，卻跟民進黨一同把上述四支腳打斷了三支腳，民進黨持續台獨黨綱，如何保護中華民國？一整年發動大罷免，要如何保護台灣民主制度？宣佈中國大陸為境外敵對勢力，如何維護兩岸合作？最後一支腳只剩維護美台關係。

韓國瑜表示，賴清德如果真的要幫沈伯洋，應該考量如何恢復這四隻腳，如果繼續消費沈伯洋、把沈被重慶公安局立案調查轉化為在台灣內部做藍綠鬥爭，這對沈一點都不公平，「我相信他本人已經處在風口浪尖，壓力極其巨大，我們要想怎麼幫沈伯洋、也幫台灣2300萬人，讓大多數的台灣人民過著幸福跟快樂的日子，就要維護好台灣安全這四支腳」。

韓國瑜說，過去中共對台文攻武嚇，現在已經開始針對立委立案調查，這台灣人民也無法接受。若真正要幫助沈伯洋，呼籲賴清德「解鈴還需繫鈴人」，要從源頭著手。首先，用民進黨黨主席身份立刻凍結、廢除台獨綱領，保護好中華民國。

韓國瑜建議，第二，在大罷免之後重新建立好行政立法部門之間的良性互動，不要再搞惡意的政治鬥爭，保護好台灣的民主自由；第三，撤回大陸為境外敵對勢力，兩岸在九二共識基礎下、中華民國憲法規範下展開和平交流與對話。最後，一樣繼續鞏固美台關係，這才是真正解決問題源頭。

韓國瑜指出，接下來才是沈伯洋個人的問題，再一起討論如何讓他避開這一場不可測之的兇險，賴清德如果這樣講，才是負責任。而且對台灣人民來說，不要有戰爭的壓力，讓周邊國家看到兩岸戰爭的隱性危機被拆除，這不是美事一樁嗎？「讓台灣人民遠離戰爭，讓台灣的年輕朋友有美好的前途去奮鬥努力，這才是治本」。

立法院副院長江啟臣則說，關於立院兩岸事務小組，有黨團今天提出建議；2000年時，立院曾經針對立院兩岸事務小組有作業要點，由立法院長、副院長各自擔任正副召集人，但當時並未真正運作，若後續有黨團提出類似的想法或主張，只要來函韓國瑜，韓國瑜一定會召集各黨團協商，畢竟要成立兩岸事務因應小組，還是需要跨黨派共識。

江啟臣說，如果協商有共識，能夠成立兩岸事務小組，後續如何運作、細節如何執行，還是需要跨黨派討論形成共識，這對立院、立委因應兩岸事務，才能真正發揮正向作用，現在是維護國家民主、展現國會團結的重要時刻，希望大家能夠共同來討論。

另外，昨天行政院長卓榮泰說，針對總預算在總質詢結束後會和韓國瑜正式談話。韓國瑜說，他和卓榮泰隨時保持密切聯絡，過去已有好幾次溝通，這次總預算案也會援引往例辦理，「我們會有私下溝通，並再告訴所有的黨團，大概模式是這樣」。



