賴清德籲聲援沈伯洋 韓國瑜：自己生病，卻讓人吃藥 轟民進黨「打斷台灣安全3隻腳」
重慶市公安局對「台獨頑固分子」、民進黨立委沈伯洋涉嫌分裂國家犯罪立案偵查。中國官媒日前揚言利用國際刑警組織，發出紅色通緝令，在全球對他進行抓捕。總統賴清德點名立法院長韓國瑜，「非常期待站出來維護國會尊嚴，也維護台灣人民言論自由。」對此，韓國瑜12日抨擊，「今天一個人生病，讓別人吃藥。從賴清德點這個名，看得出來，是自己生病，卻讓人吃藥。」
韓國瑜表示，一張桌子有四隻腳，台灣安全也是四隻腳。他今天一口氣把話說明說透：第一隻維護中華民國，第二隻維護民主自由，第三隻維護好美台關係，第四隻維護好兩岸和平，兩個保護、兩個維護，是台灣安全最重要的四隻腳。「保護中華民國、保護民主自由、維護美台關係、維護兩岸和平。」
韓國瑜質疑，賴總統本身兼任民進黨主席，黨政軍情所有權力一把抓，這四隻腳，賴總統跟民進黨打斷了三隻腳。民進黨台獨黨綱放在這裡，如何保護中華民國？一整年發動大罷免，如何保護台灣民主自由？宣布大陸為敵對勢力，如何維護兩岸和平？只剩鞏固美台關係這一隻腳。
韓國瑜呼籲，若真的要幫沈伯洋，應該要考量如何恢復這四隻腳，重新平穩地站在那。如果繼續消費沈伯洋，把被重慶市公安局立案偵查，轉換為國內藍綠鬥爭，這對沈伯洋一點都不公平。相信他本人已處在風口浪尖，心裡壓力極其巨大，要想怎麼幫這個委員，也幫台灣2300萬人，讓台灣大多數人民幸福快樂，維護好台灣安全這四條腿。
