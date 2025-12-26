賴清德籲藍白審總預算否則別談憲政 傅崐萁嗆：違法總統強迫國會當共犯？

針對總統賴清德昨籲在野盡速審總預算否則別談憲政，國民黨立院黨團總召傅崐萁今天（26日）表示，一個違法總統卻要求大家跟著一起違法，「這是很嚴重的事情」。（資料照片／鄒保祥攝）

明年度中央總預算案遲未審查，總統賴清德昨罕見撂下重話，若立院無法如期審查總預算，就不要再跟人家談憲政。對此，國民黨立院黨團總召傅崐萁今天（26日）一早受訪時說，一個違法的預算卻要強迫國會當共犯來審查，「我們還是依法做該做的事」。

針對賴清德昨呼籲在野盡速審查總預算，否則就不要跟人家談憲政，傅崐萁今天受訪時強調，總預算本身就是違法的，因為有許多已經通過法律的案子，政府卻根本沒有編列預算。一個違法的預算卻要強迫國會當共犯來審查。

廣告 廣告

傅崐萁痛批，一個違法的總統，要求大家跟著一起違法，「這是很嚴重的事情」。他強調，立法院仍會依法行事，「我們還是依法，做我們該做的事情」。

至於政院高機率對停砍年金法案採「副署不執行」，傅崐萁表示，從去年5月到現在，行政院有多少法案完全不能依法執行，台灣如今已經變成一個完全認知錯亂的國家。他直指，總統賴清德想做什麼就做什麼，對於不願意聽、不願意看，甚至不願意思考的事情，通通選擇無視。

傅崐萁批評，賴清德到現在還以為自己是台南市長，把立法院當成台南市議會在處理，賴清德昨天要在野別談憲政，但實際上賴清德已經告訴全世界民主國家宣告，「大法官是5大於6」。

傅崐萁諷刺，這樣已經是皇天下之大旗，未來連小學生的算術都要重新教。他直言，如果這就是所謂的「賴語錄」、所謂的「賴氏憲法」，他們感到非常遺憾。



回到原文

更多鏡報報導

助理費修法爭議延燒！藍委助理傳遭查水表 傅崐萁否認：這是假消息

政院是否副署停砍年金案? 張惇涵引翁曉玲丈夫論述：會做合憲決定

停砍年金協商失敗年改走回頭路？卓榮泰：一切都很困難