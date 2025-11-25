賴清德籲赴日觀光 卓榮泰曝國旅明年3月起多項優惠

行政院長卓榮泰今赴立法院備詢前受訪。（行政院提供）

國策顧問透露總統賴清德指示組團赴日本旅遊，引發國旅業者不滿，行政院長卓榮泰說，總統的原意是要出國的國人多多到日本，但在國內旅遊則可幫助國內觀光，通部觀光署已研擬在明年要提升觀光旅遊，預計2026年3月就會上路。

卓榮泰表示，推動國內的旅遊是政府在未來新的中央政府總預算當中，推升內需重要的一環，像這個假日他也去到桃園搭乘藍皮解憂號，我們全力在推動。

卓榮泰指出，總統的原意是要出國的國人多多到日本；在國內旅遊，則留下來幫助國內觀光，交通部已研擬平日住宿、生日住宿、遊樂園留宿、企業員工國旅獎勵優惠、taiwan pass平日國旅優惠，都在在明年3月都會開始執行，希望加強國內觀光、引進更多國外旅客來。因此在推升內需當中，是以加強國內觀光，也引進更多國外旅客來。

