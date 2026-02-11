賴清德籲速審國防特別條例 民眾黨團：同意政院版付委、併案審查

總統賴清德今天（11日）召開記者會，說明推動國防特別條例的整體戰略思維與政策方向，期待立法院新會期開議後，盡速完成國防特別條例的審議。民眾黨立法院黨團總召陳清龍表示，為了台灣的國防安全，民眾黨要把軍購條例列為最優先法案，「我們同意院版條例付委，在立法院併案審查」。

總統賴清德11日上午在總統府記者會表示，國防特別條例遲未通過，除了可能讓台灣跌出優先名單、延宕關鍵武器裝備的交付，更會讓國際社會質疑台灣守護 自己國家的決心。（中央社）

賴清德在總統府上午舉行記者會指出，行政院提出國防特別條例草案，歷經兩個月持續遭受阻擋，未能付委審查；期待立法院新會期開議後，國會運作能夠展開新頁，盡速完成國防特別條例的審議。

民眾黨立法院黨團總召陳清龍、黨團副總召王安祥、幹事長邱慧洳上午舉行「國安不打迷糊仗 ，軍購交付不能拖」記者會。

民眾黨立法院黨團總召陳清龍（中）、副總召王安祥 （右）、幹事長邱慧洳（左）11日上午舉行「國安不打迷糊仗 ，軍購交付不能拖」記者會。（ 中央社）

陳清龍表示，民眾黨團支持國防自主、增加台灣防衛作戰能力、不對稱戰力提升，所以黨團已經自提軍購條例，並在1月30日付委。民眾黨沒有擋國防預算，只是要求不要空白授權，一開議就可以審查。

陳清龍說，美國政府公布要賣給台灣的武器，民眾黨版的國防特別條例中，每一項都已明確編列，另外為因應可能增加的軍購項目，也彈性調整新台幣881億元預算。如果真正重視國防，就不要再延宕軍購，請國防部盡速準備專案報告。

陳清龍指出，賴總統希望這會期國防特別條例可以列為最優先法案，台灣民眾黨贊成。為了台灣的國防安全，要把軍購條例列為民眾黨「最、最、最、最優先法案」，也同意院版條例可以付委，大家一起在立法院併案審查。

至於是否與國民黨談妥，要讓政院版草案付委？陳清龍僅說，民眾黨團有自己的版本，也同意行政院版本進來，一起併案審查。

媒體詢問，國民黨傳出將提出兩個版本的國防特別條例，預算分別為8000億元、9000億元，屆時藍白是否整合在野版草案？陳清龍表示，基本上國民黨版還沒提出，所以不予評論。

王安祥說，去年12月民眾黨團自提版本，只是暫定的預算金額，如果有新的項目、金額都願再調整，目前只是草案，還有很多討論空間。

對此，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱今天透過媒體群組表示，行政院版的國防條例是國防部經過反覆戰略推演、結合國防自主與國際採購的專業規畫，既然民眾黨已釋出善意，希望國民黨也能以國家利益為重，停止在程序委員會的杯葛，因為投資國防就是投資和平，讓朝野版本一併付委，讓真理越辯越明，不要再讓台灣的國防建設因政治操作而延宕。

