賴清德籲速審國防特別條例 民眾黨團：同意政院版付委、併案審查
總統賴清德今天（11日）召開記者會，說明推動國防特別條例的整體戰略思維與政策方向，期待立法院新會期開議後，盡速完成國防特別條例的審議。民眾黨立法院黨團總召陳清龍表示，為了台灣的國防安全，民眾黨要把軍購條例列為最優先法案，「我們同意院版條例付委，在立法院併案審查」。
賴清德在總統府上午舉行記者會指出，行政院提出國防特別條例草案，歷經兩個月持續遭受阻擋，未能付委審查；期待立法院新會期開議後，國會運作能夠展開新頁，盡速完成國防特別條例的審議。
民眾黨立法院黨團總召陳清龍、黨團副總召王安祥、幹事長邱慧洳上午舉行「國安不打迷糊仗 ，軍購交付不能拖」記者會。
陳清龍表示，民眾黨團支持國防自主、增加台灣防衛作戰能力、不對稱戰力提升，所以黨團已經自提軍購條例，並在1月30日付委。民眾黨沒有擋國防預算，只是要求不要空白授權，一開議就可以審查。
陳清龍說，美國政府公布要賣給台灣的武器，民眾黨版的國防特別條例中，每一項都已明確編列，另外為因應可能增加的軍購項目，也彈性調整新台幣881億元預算。如果真正重視國防，就不要再延宕軍購，請國防部盡速準備專案報告。
陳清龍指出，賴總統希望這會期國防特別條例可以列為最優先法案，台灣民眾黨贊成。為了台灣的國防安全，要把軍購條例列為民眾黨「最、最、最、最優先法案」，也同意院版條例可以付委，大家一起在立法院併案審查。
至於是否與國民黨談妥，要讓政院版草案付委？陳清龍僅說，民眾黨團有自己的版本，也同意行政院版本進來，一起併案審查。
媒體詢問，國民黨傳出將提出兩個版本的國防特別條例，預算分別為8000億元、9000億元，屆時藍白是否整合在野版草案？陳清龍表示，基本上國民黨版還沒提出，所以不予評論。
王安祥說，去年12月民眾黨團自提版本，只是暫定的預算金額，如果有新的項目、金額都願再調整，目前只是草案，還有很多討論空間。
對此，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱今天透過媒體群組表示，行政院版的國防條例是國防部經過反覆戰略推演、結合國防自主與國際採購的專業規畫，既然民眾黨已釋出善意，希望國民黨也能以國家利益為重，停止在程序委員會的杯葛，因為投資國防就是投資和平，讓朝野版本一併付委，讓真理越辯越明，不要再讓台灣的國防建設因政治操作而延宕。
民眾黨團同意院版國防特別條例付委 黃國昌揚言：相信最後不會通過
即時中心／潘柏廷、許雯絜報導行政院版編列1.25兆的國防特別條例，已經在立法院程序委員會遭10度封殺，而民眾黨團4千億版本則成功付委，因此總統賴清德昨（11）日上午特別召開記者會，並喊話速審政院版軍購條例，而民眾黨立院黨團當天也表態，同意將政院版付委、併案審查。不過，民眾黨主席黃國昌今（12）日上午受訪則揚言，相信最後通過的不會是行政院的版本。
「展現自我防衛決心」賴清德籲朝野年後速審國防特別條例 確保武器交付
總統賴清德今天（11日）上午召開記者會表示，國軍最迫切的是及時獲先進、精準武器，國防特別條例遲未通過，可能讓台灣跌出軍售優先名單、延宕關鍵武器裝備交付，更讓國際質疑台灣守護自己的決心，他呼籲朝野政黨年後開議即刻實質審議、盡速通過國防特別條例。
藍白鬆動 1.25兆軍購付委有望
1.25兆國防特別預算案付委露曙光！賴清德總統11日發表談話，強調主要軍備供應國產能早已排滿，若預算遲不通過，可能會讓台灣跌出「優先名單」，立法院應盡速通過特別條例。民眾黨昨已同意院版付委，據了解，國民黨自提版本後也會放行政院版，立法院24日開議後，國防特別預算案最快可在3月下旬進入委員會，由朝野立委進行審議。
白營同意政院版軍購條例付委 洪孟楷：沒跟國民黨討論過
政院版1.25兆國防特別條例持續遭到藍白陣營杯葛，民眾黨日前提出4000億特別條例版本已付委，民眾黨團總召陳清龍11日再宣布，會把國防軍購條例列入民眾黨最優先法案，「我們也同意將院版條例可以付委」。對此，國民黨立委洪孟楷也透露，據自己了解，民眾黨同意將政院版本軍購條例付委，事前並沒有和國民黨討論過。
民眾黨團同意政院版國防條例付委 傅崐萁：不會通過 是否付委無關痛癢
總統賴清德籲朝野盡速通過8年新台幣1.25兆元國防特別條例草案，民眾黨立法院黨團稍早已同意讓政院版國防特別條例付委，在立法院併案審查。國民黨團總召傅崐萁今天表示，國民黨團會有自己的版本，將與民眾黨磋商，政院版有無付委已無關痛癢，最後立法院通過的不會是政院版，在野黨不可能照單全收。
賴清德偕4上將開軍費記者會 張競批：消費職業軍人
賴清德總統今（11）日上午在總統府主持「守護民主台灣國防特別預算」記者會，親上火線說明預算的整體戰略思維和政策方向，並罕見的包括參謀總長梅家樹、陸軍司令呂坤修、海軍司令蔣正國、空軍司令鄭榮豐上將，現場共12顆將星出席。對此，中華戰略學會資深研究員張競強調，「拜託問題出在行政院，不是立法院」，同時質疑賴總統「消費職業軍人」。