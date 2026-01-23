賴清德籲速審國防特別預算 藍白：總統先至立院國情報告

總統賴清德說，「自由不是免費的，Freedom is not free。」

總統賴清德呼應，美國在台協會處長谷立言支持台灣1.25兆國防特別預算說法，但在立法院藍白人數優勢下，該案已第8度遭到封殺、無法付委審查，讓總統賴清德再向在野喊話。

賴清德強調，「通過國防特別預算，就是對國軍最好的支持，也是愛護國家最好的表現。因此敬請在野黨不要再擋了，應該讓國防特別預算盡速審議完畢。」

外交部次長吳志中說，「我們自己國家，本來就是自己要捍衛。」

《紐約時報》更報導，台灣朝野的政治僵局，恐怕引發外界質疑台灣提升自我防衛的能力，美方可能因此加大施壓在野黨。正在台灣訪問的民主黨籍美國參議員蓋耶哥，會面總統賴清德時也特別指出，華府方面相當樂見台灣加強投資國防。

美國聯邦參議員蓋耶哥表示，「在華府的多位參議員都有關注到台灣提出的特別預算案，看到你們願意實際投入這麼多的經費強化國防，這一點深獲肯定。」

不過藍白認為，由於預算金額龐大，總統賴清德應該先到立院進行國情報告說明，相關提案也在23日院會上通過。同時傳出民眾黨團下週將自提軍購特別條例版本，但國民黨團仍持保留態度。

國民黨立法院黨團書記長羅智強表示，「我們的立場還是就是希望賴清德總統，能夠來說明並接受質詢。其他的部分的各種可能性，國民黨本來就在研商當中，也跟民眾黨團會有相當的溝通。」

民進黨團幹事長鍾佳濱則說，「對於特別預算詳細的內容、項目、規模、期程以及財源，都是立法院要慎重來討論的。」

另外，美國聯邦眾議院通過總額8387億美元的「國防撥款法案」，當中授權10億美元用於「台灣安全合作倡議」，也編列1.5億美元，替換及補償提供給台灣的國防物資。法案後續將送往聯邦參議院，預計在下週復會後進行表決。