賴清德籲韓國瑜聲援沈伯洋 黃國昌酸：整天喊抗中遇事只剩情勒在野一招

民進黨立委沈伯洋遭中國官媒稱發布全球追捕，總統賴清德呼籲立法院長韓國瑜應率跨黨派立委聲援，對此，民眾黨主席黃國昌今（12）日說，政府保護好台灣的每一位公民，是政府責無旁貸的責任，結果民進黨政府除了喊口號，在自己的土地上找敵人，拿不出任何積極有效的作為，反而總統採取最有效的方式是拜託韓國瑜幫忙，相信看在很多台灣人眼裡是蠻難過的。



黃國昌表示，中國當然沒有權力恣意去抓捕或通緝台灣任何一位公民，發生這樣的事情，政府就應該有積極作為，但遺憾的是，目前看不到民進黨政府任何具體的作為，彷彿好像未來有台灣公民遇到這樣對待的時候，賴清德唯一能展現的具體作為，是拜託韓國瑜幫忙，讓人看了不勝唏噓。

黃國昌批評，民進黨成天把抗中保台掛在嘴上，但當面對中共發動法律戰時，卻只剩下情勒在野黨一招，拿不出具體解決辦法。如果連執政黨立委都如此倉皇失措，倘若一般人民遇到類似情況，如何期待政府會提供什麼有建設性的幫助？



至於外交部長林佳龍與國安會祕書長吳釗燮傳出不合，黃國昌則說，他對於沒有親身經歷的事情不發表評論，但他要問的是，吳釗燮在國安會裡面養共諜，到目前為止有負起政治責任了嗎？高喊抗中保台的賴清德，什麼時候要他負起政治責任，相信這才是大家關心的。



對於美國學者葛來儀分析賴清德可能在年底過境美國，黃國昌說，總統如果能夠出國訪問，能讓世界看見台灣是好事，樂觀其成，只不過在相關行程上安排應該更周延，不要媒體披露以後，不順利了有否認，難免讓大家覺得可惜。



