賴清德籲韓國瑜聲援沈伯洋 黃國昌酸：除喊口號拿不出任何積極作為

中共官媒《央視》日前發布一則長達7分鐘的紀錄片，揚言將發布全球通緝令「跨境追捕」沈伯洋。總統賴清德昨呼籲立法院長韓國瑜應率跨黨派立委聲援，共同維護國會尊嚴與言論自由。對此，民眾黨立院黨團總召黃國昌今天（12日）受訪時表示，台灣任何公民發生這樣的事情，政府就應該要有積極作為，但身為總統的賴清德到目前為止，採取最有效的方式，竟然是拜託韓國瑜幫忙，「讓大家看得不勝唏噓」。

中共指控沈伯洋涉犯分裂國家罪，日前更透過央視報導，揚言透過國際刑警組織，對沈伯洋展開全球抓捕。總統賴清德昨天出席活動時，則公開呼籲韓國瑜應率跨黨派立委聲援，維護國會尊嚴與言論自由。

對此，黃國昌今天在立法院受訪時表示，中國沒有權利恣意抓捕，或通緝台灣任何一位公民，不僅是立法委員，台灣任何公民發生這樣的事情，政府就應該要有積極作為。讓人遺憾的是，民進黨政府到目前為止，看不到任何積極、具體的作為。

黃國昌說，台灣公民遇到如此對待，賴清德唯一能夠展現出的具體作為，就是拜託韓國瑜幫忙，「讓大家看得不勝唏噓」。政府保護好台灣公民，是政府責無旁貸的責任，結果民進黨政府除了喊口號，除了在台灣土地上找敵人，拿不出何積極、有效的辦法跟作為。

黃國昌直言，身為總統的賴清德到目前為止，採取最有效的方式，竟然是拜託韓國瑜幫忙，「相信很多台灣人民看在眼裡覺得滿難過的」。



