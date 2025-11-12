中共威脅跨境抓捕沈伯洋！韓國瑜回應總統：自己生病叫別人吃藥

總統賴清德呼籲立法院長韓國瑜「站出來捍衛國會尊嚴、保護沈伯洋委員」。對此，韓國瑜召開記者會回應了。（圖／東森新聞）





總統賴清德昨（11）日呼籲立法院長韓國瑜「站出來捍衛國會尊嚴、保護沈伯洋委員」。對此，韓國瑜今（12）日與副院長江啟臣召開記者會回應，強調立法院將全力維護所有立委的言論自由與人身安全，同時反酸賴清德「自己生病，卻要別人吃藥」，呼籲總統從源頭化解兩岸緊張，停止惡意政治鬥爭。

中國重慶公安日前對民進黨立委沈伯洋展開調查，央視更揚言發布「紅色通緝令」，引發各界關注。對此，總統賴清德昨（11）日呼籲立法院長韓國瑜，應站出來捍衛國會尊嚴與台灣人民的言論自由，並號召跨黨派立委共同聲援沈伯洋，強調「今天的民進黨的沈伯洋，明天可能是國民黨或民眾黨的任何一個人」。

針對賴清德點名「應出面聲援沈伯洋」，韓國瑜回嗆，「今天一個人生病，卻要別人吃藥」，他認為賴清德應該檢討民進黨自身政策，且從賴清德的點名就能看出來「真的是自己生病，卻讓別人吃藥」。

韓國瑜指出，台灣的安全如同「一張四腳的桌子」，包括「保護中華民國」、「保護民主自由」、「維護美台關係」與「維護兩岸和平」。他批評，民進黨執政下打斷了其中三隻腳：「民進黨的『台獨黨綱』，如何保護中華民國？去今年一整年發動大罷免，如何保護好台灣民主自由？宣佈中國大陸為境外敵對勢力，如何維護兩岸和平？只剩下最後一隻腳維護好美台關係。」

韓國瑜提到，如果繼續消費沈伯洋，甚至轉化成台灣內部藍綠鬥爭，「這對沈伯洋一點都不公平」，韓國瑜認為，沈伯洋處在風口浪尖，「相信他本人的心裡壓力非常巨大」，若真想幫助他，應從政策根源著手，因此韓國瑜提出四項建議：

一、以民進黨主席身分凍結或廢除台獨黨綱，維護中華民國。

二、停止惡意政治鬥爭，重建行政與立法間的良性互動。

三、撤回將中國大陸列為「境外敵對勢力」的決議，恢復兩岸和平交流。

四、繼續鞏固美台關係，確保台灣整體安全。

韓國瑜表示，中共對台行動從「文攻武嚇」轉向「針對立委立案調查」，台灣社會難以接受，但更應冷靜面對。他強調，若能從政策層面化解對立，才能真正保護沈伯洋，也讓台灣2300萬人遠離戰爭威脅。他也重申，院方會全力維護立委的職權與權益、不受威脅與恐嚇，這是立法院不變的立場。

