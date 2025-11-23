賴清德紀念黃百韜卻未提抗日 藍黨團：你心中的國到底是哪國？
總統賴清德22日發文致敬殉國的黃百韜將軍，並指應該緬懷的是那些不分先來後到，為了信念與軍人的榮譽，嚴守軍紀、為國奮戰的國軍官士兵袍澤，而不是共諜。國民黨立院黨團表示，請賴總統要有中華民國三軍統帥該有的樣子，別讓外界再質疑賴總統心中的國家到底是哪一國。
近日總統賴清德發文大吃壽司力挺日本農漁產，民進黨立委甚至要求政府補助民眾到日觀光旅遊，國民黨團首席副書記長林沛祥指出，疫情後台灣國旅逆差逐年擴大，去年觀光逆差將近900萬人次，依據觀光署統計，今年1到9月觀光逆差已高達805萬人次；另受到對美關稅衝擊，台灣的農產品如鱸魚、鬼頭刀恐滯銷或價格崩盤，請問賴政府的作為在哪？自己的國家不救，對內卻大搞分化與操作意識形態對立，賴總統曾說要同一國，請問您的心中到底有無中華民國？難道在您眼中認為台灣人有錢又有閒，就可以隨意揮霍跟讓各國當盤子？
賴清德總統昨日提及黃百韜將軍的貢獻，林沛祥表示可惜，賴總統先前在抗戰勝利八十周年均未對二戰時日本法西斯軍國主義侵略行為作任何表態，如今對於黃百韜將軍抗日的貢獻也隻字未提，無視黃將軍為中華民國存亡的英勇奮戰事蹟。讓外界困惑的是，賴政府的內政部長劉世芳高喊要讓賴清德當台灣國主人；賴清德主席任命的民進黨秘書長徐國勇天天說台灣沒有光復日，這樣子的作為，賴總統對得起黃百韜將軍？對得起為中華民國抗日犧牲奉獻的英靈？
林沛祥表示，政治可以攻防，但要有良心，不要為了政治利益而拿已逝者來消費，抗中保台已讓全台民眾知道是個詐騙話術，如果真的心中有中華民國，真的尊崇及保護中華民國國軍，請好好告訴國人，我們買的高價武器何時可以準時交貨保護台灣？何時落實國民黨所提出及三讀通過的為軍人加薪法案？請賴總統要有中華民國三軍統帥該有的樣子，別讓外界再質疑賴總統心中的國家到底是哪一國！
延伸閱讀
挺陳其邁告陳菁徽！邱議瑩：國民黨見不得高雄好
高雄「月世界」遭4連霸里長父子倒百噸垃圾！背後動機全揭露
月世界主謀背景超硬？4年13次違規、罰款延繳 他揭驚人內幕
其他人也在看
北高雄願景記者會 賴瑞隆:打造扣件晶片製造首都
南部中心／呂彥頡、蘇晟維 高雄報導要爭取民進黨高雄市長提名的立委賴瑞隆，繼之前發表了多場的願景記者會之後，23日來到路竹舉辦北高雄的願景記者會，賴瑞隆說未來要讓北高雄成為台灣扣件與晶片的製造首都，還要提升北高雄交通與生活機能，串聯幾台南與高雄的科技走廊。民進黨立委賴瑞隆23日發表北高雄願景。（圖／民視新聞）找來在地產業大老一起助陣，要挑戰民進黨高雄市長初選的立委賴瑞隆，週日選擇在北高雄，發表他的北高雄願景記者會，要讓北高雄13區，從湖內、茄萣到楠梓、左營，成為科技永續移居的新都心，民進黨立委賴瑞隆說，「北高雄定位成是我們的，扣件跟晶片的製造首都，未來我們將打造，科技永續移居的一個新都心，讓北高雄更快速發展。」民進黨立委賴瑞隆23日發表北高雄願景。（圖／翻攝畫面）以產業升級、交通共榮、生活移居與環境永續作為四大發展主軸，過去北高雄一直都是台灣重要的扣件產業的重要生產核心，近年來台積電進駐加持，讓北高雄加速發展，賴瑞隆喊話，讓北高雄成為台灣扣件與晶片的製造首都，也要讓岡山成為高雄的副都心，主張結合新岡山車站設立新的行政中心，提升市府服務效能，賴瑞隆認為，「未來的岡山，它將會形成是一個副都心，跟生活的核心，我們讓岡山的交通和產業優勢，能夠充分的發揮，同時間我們也會打造新的行政中心，新的岡山車站多核心的服務中心，讓北高雄有一個更便利的，一個新的行政中心。」民進黨立委賴瑞隆23日發表北高雄願景。（圖／民視新聞）要藉由北高雄的產業升級，結合交通建設與生活機能，串聯起台南與高雄的科技走廊，而賴瑞隆也說將持續發表政見，展現爭取提名的強烈決心。原文出處：爭取提名！發表北高雄願景 賴瑞隆：打造扣件晶片製造首都 更多民視新聞報導酸民狂洗「別以為綠營不會賣台」！學者反嗆：投藍白注定當中國人蔡英文「超狂藍髮」接子瑜回家！昔1句「霸氣力挺」網淚崩TWICE回台開唱！蔡英文感謝「他」原因全說了民視影音 ・ 1 小時前
內政部：新生兒從母姓比率達6%創新高 花東最多
（中央社記者高華謙台北23日電）內政部指出，今年前9月共8萬1381名新生兒，從母姓者4884人、占6%創歷年新高；且由父母雙方共同約定，而從母姓者為3.4%，同樣寫下新高紀錄。以縣市觀察，今年前9月從母姓比率最高的是台東縣占16.8%、其次為花蓮縣16.5%。中央社 ・ 1 小時前
館長曝插旗中國有金主 名嘴分析可能是澳門商界女強人
政治中心／綜合報導網紅館長陳之漢日前被元老級員工毀滅式爆料，意外爆出健身房負債，不過近期他開直播透露要進軍中國，前陣子還去了趟澳門，透露有大咖金主、引發討論，名嘴分析，有可能是澳門商界女強人陳志玲，畢竟館長的北京行她也現身，網友則酸中國經濟苦哈哈，健身房都已經在削價競爭、不就是收紅錢嘛。網紅館長陳之漢：「如果開的話他們說以福建先開，從廈門開始，這個錢的部分都不用我煩惱。」直播宣布，健身房有望進軍中國發展，首站選廈門，網紅館長陳之漢過去三不五時飛對岸，更自爆前陣子飛澳門事業再拓展、還有有大咖金主幫忙。網紅館長陳之漢：「品牌的東西、直播的東西，全部都弄好了，而且找到非常非常大的老闆，非常非常誇張，我講出來你們不信啊。」政治評論員邱明玉：「外界在揣測是一個叫做陳志玲，她是永利的副主席兼首席的營運總裁，他(館長)之前有透露說，就投資他的這個是一個女性，而且事實上這個陳志玲，早在今年館長，如果大家印象深刻，他十月份不是有去那個八達嶺的長城嗎？(陳志玲)還陪了他兩天。」外界紛紛猜測會不會就是澳門商界女強人陳志玲，10月館長到北京登長城開直播，兩人還在鏡頭前留下合影。網紅館長vs.永利澳門總裁陳志玲（10.27）：「館長就是我們的好漢。」網紅館長陳之漢10月赴北京登長城，澳門商界女強人陳志玲曾入鏡合影。（圖／翻攝自館長YT）大咖金主身分眾說紛紜，有網友猜測難道是字節跳動創辦人張一鳴，不過有人分析中國經濟苦哈哈，這時候到底誰會去健身房，都已經內捲到削價競爭了，也有人酸不就是收紅錢嘛？反正也是用黨的錢。財經專家徐嶔煌：「第一是中國的市場很顯然的，現在內需市場，要支撐起來是有難度的，就算生意做不起來，他必須要有統戰的效益，什麼叫統戰效益，他可以當作一個樣板嘛，那個樣板的最大效益就是說，你在台灣就算跟股東不和，就算賠錢，來中國還是有得救。」網紅館長健身放有望插旗中國，但網友分析對岸經濟苦哈哈連健身房都削價競爭。（圖／民視新聞）日前館長才被元老級員工毀滅式爆料，更牽扯出紅色資金，如今事業可能插旗中國，再啟人疑竇。原文出處：館長曝插旗中國有金主 名嘴分析可能是澳門商界女強人 更多民視新聞報導TWICE回台開唱！蔡英文感謝「他」原因全說了阿北「悄回黨部辦公」? 她示警：2個太陽內鬥正要開始合體參訪淡江大橋！任內沒什麼颱風原因曝？ 蔡英文笑虧「護國院長比較兇」民視影音 ・ 48 分鐘前
金馬62 卓榮泰：政府做電影人後盾 讓台灣故事被世界看見
第62屆金馬獎22日晚間在台北流行音樂中心落幕，行政院長卓榮泰表示，政府會持續成為電影人的後盾，也請民眾一起來支持國片，大家一起讓更多台灣故事被世界看見。中天新聞網 ・ 54 分鐘前
致敬黃百韜! 賴總統發文"緬懷國軍而非共諜" 鄭麗文:捍衛國家都該紀念
民視新聞／綜合報導11月22日是黃百韜將軍殉國紀念日，總統賴清德在臉書表達緬懷，強調應該緬懷的，是為國奮戰的國軍官兵，而不是共諜，被外界認為，暗諷祭拜匪諜吳石的國民黨主席鄭麗文。週日上午，鄭麗文受邀到故鄉雲林，參加健走活動，對於總統發文，也發表她的看法，另外她也證實，她是雲林的女兒，在雲林出生！民視 ・ 1 小時前
觀光美食交流分享 台南、仙台締盟20週年深化友好關係
仙台是台南在日本第一個締盟的城市，至明年1月締盟將滿20年，仙台市長郡和子與仙台市議會議長野田讓今日連袂率團蒞府拜會，同時辦理仙台觀光講座及美食分享會，向台南市民們介紹最資深的日本友誼市。市長黃偉哲表示，今年6月他率團赴仙台參加締盟20週年紀念活動，推廣台南觀光、農特產，如今在台南見到老朋友感到格外自由時報 ・ 46 分鐘前
專業照顧爸媽神隊友 新北表揚績優托育人員及托嬰機構
【民眾新聞葉柏成新北報導】新北市社會局今〈23〉日舉辦「嬰幼兒照顧人員及托嬰機構表揚大會」，由侯友宜市長親自表 […]民眾日報 ・ 1 小時前
鄭麗文批賴消費英雄 綠轟心虛：拜共諜、背棄先烈的就是妳
總統賴清德昨追思黃百韜將軍，提到「我們應該緬懷的，是為國奮戰的國軍官士兵袍澤，而不是共諜」；國民黨主席鄭麗文今反駁，不該消費國家英雄、作為政黨鬥爭的工具。對此，民進黨痛批，鄭麗文無非是自己心虛，真正消費歷史、背棄先烈的，就是鄭麗文。賴清德總統昨透過紀念當年與共軍作戰而殉國的黃百韜將軍，強調我們應該緬自由時報 ・ 59 分鐘前
邀親以色列人士演講 印尼最大伊斯蘭組織主席面臨去職
（中央社雅加達23日綜合外電報導）根據路透社查閱的會議紀錄，印尼最大伊斯蘭組織伊士蘭教士聯合會要求其主席辭職。此事緣於他邀請一名以支持以色列著稱的美國學者出席8月的內部活動。中央社 ・ 53 分鐘前
中國搬《聯合國憲章》暗示可攻擊日本 王定宇秀關鍵打臉：善於說謊
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導日本首相高市早苗的「台灣有事」論調，引起中國極度不滿，除祭出旅遊禁令、暫時停止日本水產品進口外，中國常駐聯合國代表傅聰日前還致函聯合國秘書長古特雷斯，並宣稱如日方膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略行為，中方將堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衛權。對此，民進黨立委王定宇今（23）日指出，條款早就作廢，「這種恐嚇的行徑，除了證明中國的霸道以外，更顯示中國的慣於說謊」。民視 ・ 23 分鐘前
「不要以為民進黨就不會賣台？」學者：投給藍白的人注定要成為中國人
成大教授李忠憲今（23）天在臉書發文寫下，有藍白的支持者問：「不要以為民進黨就不會賣台！」他表示，「不要以為民進黨就不會賣台說」這句話邏輯上沒有什麼錯，但要如何解讀？就是投給藍白的人注定要成為中國人，完全沒有任何機會。三立新聞網 setn.com ・ 57 分鐘前
合體參訪淡江大橋！任內沒什麼颱風原因曝？ 蔡英文笑虧「護國院長比較兇」
即時中心／顏一軒報導連接淡水與八里的世界級「淡江大橋」今（2025）年9月16日隆重舉行合龍儀式，當時包含總統賴清德、交通部長陳世凱、新北市長侯友宜、立委蘇巧慧、洪孟楷等人到場觀禮見證。前總統蔡英文近期與行政院前院長蘇貞昌，共同參觀明（2026）年即將完工的「淡江大橋」。蘇貞昌表示，在中央政府與新北市政府、和民間工程單位一起投入極大心力下，才得以共同成就這個偉大工程；而蔡英文則說，期待「淡江大橋」明年通車後，能為地方帶來更多的榮景，為台灣帶來更多的關注。民視 ・ 1 小時前
日本探詢日中韓高峰會 遭中國拒參加
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗日前有關「台灣有事」的言論，引發中國不滿，不斷施壓，要求日本收回言論並道歉外，雙方民間交流也急速降溫。日中關係緊張逐漸升溫之際，日本政府近日向中國、韓國徵詢明...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前
裝潢太新反而要小心？他問「台北30年老屋能買嗎」 網點關鍵：看不見的最可怕
[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導房價持續攀升，尤其雙北房價更是高居不下，讓許多想買房的人開始把目光放向屋齡較高、總價相對親民的物件。不過老屋雖...FTNN新聞網 ・ 56 分鐘前
高血壓藥什麼時候吃都一樣？醫：1因素9成的人都早上吃 血壓控制更穩定
高血壓藥早上吃好？還是晚上吃好？醫界有一派人建議晚上服高血壓藥可以降低早上中風和心梗發生率，但據最新研究發現：高血壓藥早上吃或晚上吃「沒差別」。不過醫師建議，如果服用長效型一天一次的高血壓藥，早上吃會健康2.0 ・ 1 天前
宏國白蝦雪崩！傳想與台復交 藍委：快動作
[NOWnews今日新聞]台灣前邦交國宏都拉斯即將在11月30日進行總統大選，其中兩名反對派候選人提出與台灣恢復邦交訴求當成政見。主要就是因為宏都拉斯與台灣斷交後，轉而和中國建交，但卻重擊國家重要產業...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
拚2026藍營北市「小雞」單獨過半！戴錫欽：尊重民眾黨提名策略
藍白日前舉行黨主席峰會，外界關注明年九合一大選「藍白合」及藍營提名策略。國民黨台北市黨部主委、台北市議長戴錫欽今天表示，國民黨在台北市的目標是「過半」，他之後會與有意爭取的新人碰面，並與現任議員交換意見，擬定最好的提名機制。中天新聞網 ・ 1 小時前
聲援沈伯洋 范雲：國際自由聯盟通過譴責跨國鎮壓決議
（中央社記者陳俊華台北23日電）民進黨立委范雲今天表示，國際自由聯盟以壓倒性支持、零反對票，通過「譴責中國對台灣人的跨國鎮壓」緊急決議，譴責中國正在進行的跨國鎮壓。聯盟重申，中國對台灣人民並無任何法律權限，任何試圖施加長臂管轄作為，皆明顯違反國際人權規範。中央社 ・ 56 分鐘前
18兆外匯被盯上？美要台出錢資助菲國基地 他怒轟賴清德治國無能
美國國會「美中經濟暨安全檢討委員會」（USCC）日前在新發布的報告中提議，台灣有雄厚的外匯存底，可善加利用，資助第三國，建構印太防禦網，以遏阻中方。對此，藍委賴士葆怒轟，總統賴清德治國無能，美國吃上癮現在還幫鄰國來要錢，美國此舉就是對台灣要錢又要命。中天新聞網 ・ 2 小時前
日遊客想吃鼎泰豐被台人擋 掀論戰：熱情地雷管太多
日遊客想吃鼎泰豐被台人擋 掀論戰：熱情地雷管太多EBC東森新聞 ・ 1 小時前