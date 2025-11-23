賴清德紀念黃百韜被酸「只談剿共不記抗日」 張雅屏揭他一生：還曾因這事被免軍職

總統賴清德22日發文紀念將軍黃百韜為反共在徐蚌會戰殉國，強調「我們應該緬懷的是那些國軍官士兵袍澤，而不是共諜」，暗諷國民黨主席鄭麗文，引來國民黨反擊，黃百韜也是抗日將軍，賴清德卻對他抗日的貢獻隻字未提。對此，國民黨考紀會主委張雅屏指出黃百韜一生的事蹟，表示「抗日乃上一代國軍將士們最引以為榮的國家任務，國共內戰卻是多數人引以為憾的歷史記憶。」

張雅屏在臉書表示，黃百韜是1900年生人，廣東籍原名黃新，父親曾在李鴻章淮軍中駐紮天津，故黃於天津出生與成長，後投入江蘇督軍李純擔任傳令兵。北伐期間在奉系張宗昌部任營長後升任旅長，隨著北伐後隨徐源泉加入國民革命軍，後因剿共期間被指「援助不力，坐視長官被殲」免去軍職，隨後報名陸軍大學改名黃百韜。

廣告 廣告

張雅屏指出，黃百韜陸軍大學畢業後，受何應欽賞識推薦至顧祝同所轄第三戰區參謀長，期間主導浙贛戰役作戰計畫，獲得顧祝同認同出任二十五軍軍長。因為人廉潔整飭軍紀，將二十五軍打造成能戰勁旅，對日抗戰期間支援緬甸與邱清泉、孫立人兩位將軍協助英軍抵抗日軍侵略。



張雅屏提到，抗戰勝利後，黃百韜奉命接收浙東，後因成功接收汪精衛偽政府某部一軍兵力而獲獎。國共內戰爆發，帶領二十五軍在蘇北與魯東間攻防，於膠東掃蕩重創解放軍。後於豫東戰役浴血奮戰打下黃泛區中原大捷，破格擢為陸軍第七兵團中將司令官。



張雅屏說，徐蚌會戰後，黃百韜奉命轉移，後駐守碾莊，期間受解放軍圍困，劉鎮湘勸黃百韜突圍，黃堅拒後舉槍自裁。死前，他拿出一張照片，背面寫「黃伯韜盡忠報國」，請二十五軍副軍長楊廷宴轉交給蔣中正。一位抗日名將，至此消殞，盡忠職守，受後人敬重。

張雅屏酸，​要運用忠臣良將事蹟者，應完整陳述，絕非以政治立場刻意片面擷取，抗日乃上一代國軍將士們，最引以為榮的國家任務，國共內戰卻是多數人引以為憾的歷史記憶，「賴清德不念書不行喔」。

精彩回歸！新一季《解密報告》數位專題

本次主題《掏空護國神山？》將鏡頭對準近幾個月引起極大關注的台積電赴美設廠一事。

國人引以為傲的護國神山，這次究竟是帶台廠出海打世界盃？還是在掏空台灣？☛立即瀏覽

更多風傳媒報導

