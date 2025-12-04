賴清德紐時專訪: 中國應顧民生非擴張

圖:擷取賴清德臉書 總統賴清德接受《紐約時報》DealBook Summit專訪時指出,中國目前經濟情況非常不好,台灣今年經濟成長率高達7.37%,但根據國際金融機構推測,中國經濟成長率僅4%多一點。賴清德表示,非常希望中國國家主席習近平在面對中國經濟困境時,應該思考如何把中國人民照顧得更好,而非考慮如何擴張領土,台灣很樂意幫助中國共同合作,解決各項經濟問題。

針對人工智慧是否泡沫化議題,賴清德認為,身為國家領袖應採取各種措施避免AI泡沫化,讓AI能夠軟著陸,帶動全球繁榮發展。他呼籲全世界各國領袖、特別是發展AI相關產業的國家應共同合作,採取必要措施。

談到美國近來爭論AI晶片是否應出售至中國大陸,賴清德以台灣2000年的案例回應。當時台灣社會討論晶圓製造、先進晶圓是否要去中國大陸,經朝野與社會廣泛深入討論後,結果認為不宜。賴清德強調,事後來看當時的決定是正確的,如果當時讓台灣先進製程到中國大陸,就沒有今天的台灣。

賴清德指出,台灣半導體產業在未來AI時代扮演關鍵角色,是全世界的共同資產。半導體產業是一個生態系,必須全世界共同合作才能發揮功能。因此台灣政府支持台積電或台灣半導體廠商到美國、日本、歐洲投資,促進世界繁榮進步。

對於美國總統川普希望台灣半導體產業到美國投資,賴清德表示基本上贊成,希望台灣能幫助美國再工業化。他理解川普希望美國在世界競爭中居於領先優勢,除了台灣積極協助外,美國政府也需在土地取得、水電、人力人才供應及投資優惠措施上配合,若美國政府行政效率越高,這個目標就能達成。

