賴清德紐時專訪 學者揭3意義：凸顯台灣在地緣政治的重要地位

總統賴清德以特邀貴賓身份接受《紐約時報》DealBook Summit 專訪。 圖：總統府／提供

[Newtalk新聞] 總統賴清德接受《紐約時報》DealBook Summit專訪，官網以台灣總統稱呼。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元今（4）日認為，此舉彰顯台灣在全球地緣政治中的重要地位，總統談話則有三面向意義，包括展現台灣自我防衛決心、向中遞出橄欖枝、強調台灣對世界的貢獻。他說，在國防特別預算受阻時，賴總統向國際清楚表達立場，也讓各國更加理解台灣決心，加深友盟國家對台灣的支持。

廣告 廣告

葉耀元表示，DealBook Summit峰會是跨越媒體、商業、文化、國際交流的跨領域平台。他說，賴清德以特邀貴賓身分接受專訪，凸顯台灣在全球地緣政治中的重要地位，同時說明來自全世界的投資者、文化交流者與各國領導者，對台灣事務高度關注。

葉耀元分析，賴清德在峰會上發表的言論有三意義。第一，展現台灣增強國防實力、嚇阻中國的防衛決心。他認為，國防特別條例在立法院程序委員會中被擋下，但政府對於增強國防以嚇阻中國的方向並未改變，「這其實也是美國以及各個民主盟國對台灣的期待」。賴總統透過峰會再次向世界各個領袖傳達明確訊號，非常正向。

第二，在兩岸關係上遞出橄欖枝。葉耀元指出，以總體經濟來說，幫助中國並不簡單，但賴清德的談話是有意識地要與中國建立溝通橋樑，對中釋出橄欖枝，同時向世界清楚傳遞訊號，展現台灣願意打破僵局的誠意，但仍取決於中國意願與如何解讀台灣善意，而非台灣不願意與中國進行對話。

第三，台灣對世界的貢獻。葉耀元表示，賴清德點出台灣在全世界晶片產業生態系中，可以為美國政府提供的協助、為國際社會做出的貢獻。他認為，綜上所述，現階段台灣的外交政策，貼合美國在印太戰略區的布局戰略，以及包括昨日美國川普總統簽署通過《台灣保證落實法案》，可以看到台美間的連結越來越強。

葉耀元指出，在過去各國積極與中國做生意的年代，多數國家對台灣關注有限，甚至普遍受中國敘事影響，將台灣視為中國一部分。他說，近年美中競爭關係下，各國也開始反思，持續協助中國擴大話語權，從民主角度、經濟角度來說，對整個世界都是有害的，調整對中政策的同時，也讓台灣更有機會面向世界，傳遞台灣的價值與聲音。

透過台灣正副元首持續對國際發聲，葉耀元認為，以「人與人間的外交」（people-to-people diplomacy）概念來說，明確展現台灣價值，對台灣來說絕對是大加分，這也將有效降低國際間對台灣的「認知誤差」（Misperception），不容易陷入中國大外宣的敘事中。他並指，國際社會過去常質疑台灣是否有自我防衛決心，但當賴清德清楚向國際表達立場，各國亦更加理解台灣並非失敗主義的支持者，而是願意承擔責任、保衛國家的行動者，在此基礎上，世界友盟國家也將更加深對台灣在官方與非官方上的支持。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

中級磁暴影響15小時！氣象署：導航、無線電可能會中斷

發錢了！557位具資格村里長 明年起可申領30萬慰勞金