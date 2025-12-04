賴清德紐時專訪 涉外人士曝3意義：台灣國防投資不受任何因素動搖

賴清德強調國防預算的決心。 圖：張良一/攝（資料照片）

[Newtalk新聞] 總統賴清德日前接受《紐約時報》「DealBook Summit」專訪，內容今（4）日播出。對此，涉外人士揭露有3層意義，包括第一，向世界闡述台灣態度；第二，向不同受眾溝通；第三，靈活外交溝通戰略。他說，總統想要表達，台灣對國防的投資，不會被任何因素動搖，當各國都在加強自我防衛韌性的同時，位處抵禦中國威脅最前緣、負責任的民主台灣，更加不能缺席。

「DealBook Summit」是紐約時報年度盛事，旨在促成各界領袖對話及分享對國際局勢之見解及分析。該峰會於美東時間12月3日在紐約舉行，本屆講者包括以色列總理Benjamin Netanyahu、美國財政部長Scott Bessent、加州州長Gavin Newsom、Palantir總裁Alex Karp、Turning Point USA執行長暨董事長Erika Kirk等人。

廣告 廣告

涉外人士表示，賴清德接受專訪有三面向意義，第一，向世界闡述台灣態度。他說明，總統談論議題從國防預算、兩岸關係、台美關係、地緣情勢到產業經貿，重申台灣在重要議題上的立場。一年一度的 DealBook Summit 是全球政治、商業及文化領域最具影響力領導者齊聚一堂的時刻，總統直面全世界重要領袖，表達台灣立場以及台灣扮演的關鍵角色。

該人士指出，專訪中，總統重申國防特別預算的必要性。正值特別條例遭國內在野黨阻擋審查，總統在國際外交場合再次表達台灣自我防衛決心，向國際社會傳達正確且清晰訊息，而台灣對國防的投資，不會被任何因素動搖。日前北約秘書長呂特在外長會議前記者會上表示，北約成員國將把國防預算提高至 GDP 5%，這也凸顯台灣對齊國際趨勢。總統意在強調，當區域各國都致力加強自我防衛韌性的同時，位處抵禦中國威脅最前緣、負責任的民主台灣，更加不能缺席。

第二，向不同受眾溝通。該人士表示，今年 DealBook Summit 邀請對象，包括各國重量級政要、意見領袖，以及金融巨擘、企業家等，各領域極具影響力的領導者齊聚一堂，賴總統藉由專訪跨越維度地向國際各界爭取最大程度支持。一如政治學「民主回應性」概念，民主社會下政府政策需反映民意並與社會期待一致。藉由向意見領袖傳達台灣立場，賴總統意在讓國際社會更認識台灣、強化對民主台灣的認同情感，進一步深化國際支持，讓台灣事務更融入全球公共對話中，提升台灣議題能見度。

該人士說，全球秩序重組、科技與人工智慧等，是今年 DealBook Summit 聚焦的關鍵議題。從國防特別預算、台美關係發展到半導體產業佈局等，賴總統強調台灣在區域和平穩定中的責任，以及台灣半導體產業在全球供應鏈中的關鍵地位，更切實打中與會者的問題意識與核心關懷。

第三，靈活外交溝通戰略。該人士表示，在動盪國際局勢中扮演關鍵角色的台灣，長年受到中國打壓，限縮台灣國際參與空間，賴總統以特邀貴賓身份接受專訪，一則凸顯國際社會對台灣動態的高度關注，尤其在國際地緣政治情勢變化與全球科技冷戰下，台灣儼然已經是全世界安全與經濟的關鍵核心；二則，賴總統的應邀，展現從主流媒體、談話節目到跨國峰會視訊，賴政府的外交溝通策略上，靈活運用多元溝通管道，以突破中方掣肘，要讓台灣的聲音在國際上更明確清晰。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

贊成台應協助美產晶片、美應限制高階晶片出口中國？總統接受《紐時》專訪這樣說

川普有多大機會協防台灣？賴清德：台美關係堅若磐石