賴清德組團挺日本觀光！國旅業者傻眼 卓榮泰解釋原意：別誤會

針對總統賴清德傳出交辦國策顧問組團到日本觀光，行政院長卓榮泰今天（25日）解釋總統原意，「大家不要誤會」。（圖／李智為攝）

日本首相高市早苗先前拋出「台灣有事說」引發中國不滿，對日祭出多項禁令。為對日本表達支持，總統賴清德傳出交辦國策顧問組團到日本觀光，讓國旅業者強烈反彈。對此，行政院長卓榮泰今天（25日）解釋，賴清德是希望要出國的國人多到日本，在國內的旅遊，大家則留下來幫助國內觀光，「總統的原意，大家不要誤會」。

中國因不滿高市早苗發表「台灣有事說」，對日本祭出多項禁令。總統賴清德隨後在社群平台上分享自己大啖日本美食的照片，掀起一波「挺日」熱潮。此外，國策顧問康銀壽昨出席活動時還透露賴清德特別告訴他，「既然中國不去日本觀光，我們就帶團去日本觀光」，讓台下大批日本觀光業者鼓掌叫好，但同時也引起國內旅宿業者反彈。

廣告 廣告

對此，卓榮泰今天赴立院備詢，並在會前受訪時表示，推動國內的旅遊是政府在未來新的中央政府總預算當中，推升內需重要一環，像這個假日自己也到桃園搭乘觀光列車「藍皮解憂號」，因此政府會全力推動國內旅遊。

卓榮泰說，總統的原意是希望要出國的國人多到日本，在國內的旅遊，大家則留下來幫助國內觀光。交通部已經研擬平日的住宿優惠、生日住宿優惠、遊樂園留宿優惠、企業員工國內旅遊的獎勵優惠，以及Taiwan PASS平日國旅的優惠，這些在明年的3月都會開始執行。

卓榮泰強調，政府在推升內需當中，是以加強國內觀光，引進更多國外旅客來，「總統的原意，大家不要誤會」。



回到原文

更多鏡報報導

藍白揚言退回院版《財劃法》 卓榮泰酸：「匆匆忙忙」讓政府破產

藍白揚言退回院版《財劃法》 卓榮泰坦言：有一點無力感

全民安全指引丟回收桶？劉世芳批「公主病、王子病」、盼先看內容