賴清德緊張了？邱毅曝這3人抓「致命把柄」
[NOWnews今日新聞] 為協助民眾黨立委陳昭姿推動《人工生殖法》草案，民眾黨前主席柯文哲2日現身立院，不只拜會國民黨團，還與民進黨團總召柯建銘握手大和解。前立委蔡正元說，老柯與柯P見面，像是老先覺過招。因他即將入獄，他還自爆，柯文哲致電給他表達感謝，還說要跟他約吃飯；對此，蔡正元好友、前立委邱毅3日表示，種種跡象表明，柯建銘、前總統陳水扁應該握有總統賴清德的致命把柄，而柯文哲如黃雀在後，「最緊張的應該是賴清德吧！」
邱毅在臉書發文表示，蔡正元在直播時，無預警的接到柯文哲的慰問電話，「柯文哲還是比較有情有義的，尤其相對於馬英九的冷漠，我有種點滴在心頭的傷感。」
邱毅指出，如果判斷沒錯，柯文哲開始反擊賴清德了，與柯建銘來個雙柯會，「一般人認為雙柯會，只是一般的互動交流，其實內行人就透晰內𥚃乾坤。前幾天，柯建銘在接受陳水扁龬路節目專訪時，就透露出他掌握了賴清德致命的把柄，賴清德是大罷免的主導者，失敗後卻要柯建銘背鍋，辭去總召謝罪。」
邱毅分析，大罷免雖然在政治上失敗，但政治獻金的收穫可能是盆滿鉢滿，曹興誠曾透露收了幾十億，他自己就負擔了一億多，徐巧芯說整個過程總共花費了12億，「錢花到那裡去了？剩下的錢去那裡了？難道不該查清楚嗎？」
邱毅認為，柯建銘當然是知道內情的，陳水扁應該也了解一些梗概，他專訪柯建銘在釋放出一個訊息：「你們在玩什麼是瞞不過我阿扁的」，而阿扁和老柯已經結盟了。
邱毅直言，螳螂捕蟬，黃雀在後，聰明的柯文哲此時再來個雙柯會，雙柯別的事不合，但在這件事有合作的空間，「這可是個大料，柯文哲一邊抓著腦袋，配合著柯建銘語焉不詳的說法，我似乎是看懂了，最緊張的應該是賴清德吧！」
