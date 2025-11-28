賴清德編龐大軍費引恐慌 白委痛斥賴清德違背競選承諾

民眾黨立院黨團今（28）日召開「台灣進入準戰爭狀態？賴清德準備全面開戰」記者會，立法委員林憶君今日針對總統賴清德日前記者會的發言表達強烈質疑與不滿。賴清德在記者會中提到「北京當局可能於2027年完成武統台灣的準備」，此言一出，不僅震驚國內外，更引發全台民眾的恐慌。林憶君批評，賴清德的言行與其競選總統時的承諾背道而馳。

民眾黨立委林憶君。（圖／台灣民眾黨提供）

林憶君表示，賴清德在2023年參選總統時曾保證，若當選，兩岸發生戰爭的機率將是最低。然而，自賴清德當選總統以來，卻頻繁以「抗中保台」為口號，不僅大幅增加國防預算，近期更計畫新增1.25兆元的國防特別預算，用於武器採購。對此，林憶君質疑，國軍目前的兵力是否足以操作這些武器？她更批評賴清德的政策從「降低戰爭風險」轉變為「預測中共2027年攻台」，甚至意圖將台灣推向全民皆兵的準戰爭狀態。

總統賴清德。（圖／中天新聞）

林憶君進一步指出，國際局勢近期有所變化，包括美國前總統川普與中國國家主席習近平、日本首相高市早苗的通話中，日本首相已明確表示不觸碰台灣主權問題。她質疑，身為三軍統帥的賴清德，為何不積極努力促成兩岸和平，反而不斷以激烈言辭刺激對岸，這是否對得起台灣人民？

林憶君強調，和平不應只靠軍事武器，更應該透過對話與交流來實現。她表示，台灣民眾黨支持在維持財政紀律的前提下，合理增加國防預算，但對於賴政府提出的鉅額武器採購計畫存有疑慮。她批評，許多軍購案進度延宕，例如新式戰機至今未交貨、「海鯤號」進度不明，多項武器採購案都未如期完成，令人質疑賴政府是否真心致力於保衛國家，還是僅僅將台灣變成軍火商的「護國神山」。

此外，林憶君也呼籲，國軍的待遇與福利應該獲得更高的重視。她表示，保障國軍的基本權益，讓軍人願意以生命捍衛國家，才是真正有效的嚇阻中共行動之道，而非僅靠大規模的武器採購。

最後，林憶君呼籲賴清德政府，應重新審視國防政策，回歸和平對話的初衷，真正為台灣人民的安全與福祉努力。

