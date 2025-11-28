政治中心／綜合報導

日本首相高市早苗"台灣有事說"，讓中國接連對台日施壓恫嚇，前駐日代表謝長廷，今天（28日）特別動員，品嘗日本水產以行動挺日，面對日前遭造謠賄賂高市早苗，謝長廷親上火線闢謠，而總統賴清德，27日宣布編列1.25兆國防特別預算，包括謝長廷、旅美教授等人，都出面表達支持。





賴清德編1.25兆國防預算 謝長廷力挺：不反對自衛

總統府資政、前駐日代表謝長廷（左）出席記者會力挺日本 現場還大啖日本水產（圖／民視新聞）









總統府資政、前駐日代表謝長廷，大啖日本水產，逗趣瞪大雙眼，傳達有多美味，即便回到台灣，仍心繫日本，用行動表達力挺，卻沒想到近期有謠言，指稱他曾拿百萬珠寶，賄賂日本首相高市早苗。

廣告 廣告

總統府資政謝長廷：「中國那貪污也是橫行啊，他們去調查看看，有沒有一件匯款用郵寄的？這不可能的事情啊，可見這個造謠的人，他根本沒有社會經驗。」

嗆辣回應造謠者沒有社會經驗，面對台日關係升溫，中國眼紅小動作不斷，對台威脅更是與日俱增，總統賴清德，宣布增加1.25兆國防預算，謝長廷也表達支持。

總統府資政謝長廷：「我也是反戰，但是我們是反對任何侵略戰爭，但是不反對自衛。」





賴清德編1.25兆國防預算 謝長廷力挺：不反對自衛

旅美教授翁達瑞表達挺國防預算 更轟國民黨的＂玩火說＂不是家人而是和盜匪在一起（圖／民視新聞）









賴清德提高國防軍購預算，打造台灣之盾，善盡職責保衛國家，但國民黨不但唱反調，更語出驚人怒批"在玩火"。

國民黨主席鄭麗文：「賴總統要三思，不要點火不要玩火，至於高達1兆2500億的軍事預算，如果2027年就要軍事決戰，救得了台灣嗎？」

旅美教授翁達瑞：「我們說家要把門鎖起來，要裝鐵窗，家裡要準備一些武器，預防搶匪進來，然後我們有家人說我們在玩火，這個不是家人，這個是跟盜匪在一起的，假設國民黨真的希望說，我們把這些國防預算，放在別的地方，就去告訴中國，不要對台灣有武力威脅。」

彭明敏文教基金會董事長楊黃美幸：「美國每次要賣我們軍器的時候，中共是不是都跳起來，就說你們干涉內政，而我們的在野黨，今天要刪國防預算，是不是就是協力者？」





賴清德編1.25兆國防預算 謝長廷力挺：不反對自衛

彭明敏文教基金會董事長楊黃美幸和台灣北社共同召開記者會 力挺賴清德編列1.25兆國防特別預算（圖／民視新聞）









中國對台文攻武嚇，學者和台派團體力挺賴政府，國防特別預算，勢在必行。

原文出處：賴清德編1.25兆國防預算 謝長廷力挺：不反對自衛

更多民視新聞報導

賴清德談「中共2027完成武統準備」 陳水扁挺府方：適時澄清哪裡錯了？

徐春鶯被羈押！鄭麗文喊不便評論民眾黨 竟又稱賴清德「追殺中配」

若被徵召選台北市長？卓榮泰回謝龍介：我會和總統說不好

