賴清德緬懷殉國將軍嗆「應紀念國軍而非共諜」...鄭麗文跳腳「消費英雄」、民進黨轟：心虛不願為祭悼共諜認錯！

國民黨主席鄭麗文日前出席「祭拜共諜吳石」活動引起爭議，總統賴清德昨日在臉書緬懷殉國將軍黃百韜，表示應該紀念的應該是為國奮戰的國軍官士兵袍澤「而不是共諜」，鄭麗文今（23）日卻批評賴清德「消費英雄」。民進黨回批，鄭麗文的評論無非是自己心虛，迄今仍不願為她日前祭悼共諜的錯誤行為認錯。

賴清德昨日在臉書發文，紀念與共軍作戰而殉國的黃百韜將軍，他強調，應該緬懷的，是那些不分先來後到，為了信念與軍人的榮譽，嚴守軍紀、為國奮戰的國軍官士兵袍澤「而不是共諜」。

賴清德表示，當時國民黨已被共軍滲透，如吳石、郭汝瑰等叛將洩漏重要作戰資訊給敵方，致使徐蚌會戰短短66天內犧牲約55.5萬名國軍生命，面對彈盡援絕的困境，黃將軍以生命捍衛信念，展現的忠誠、勇氣與責任，留給台灣最深刻的提醒。

對此，上任國民黨主席後隨即參與統派團體「祭拜共諜吳石」活動的鄭麗文今日受訪表示，不應將國家英雄作為政黨鬥爭的工具，也不應消費這些英雄，希望大家記得中華民國曾走過的風雨歷史，不要忘記先輩們流血流汗的犧牲。

鄭麗文更說，賴清德身為中華民國領導人、總統，不要老是在內部製造敵人、裂痕，期待賴總統停止政黨內鬥，台灣不能再內耗了。

對此，民進黨發言人卓冠廷受訪時指出，賴清德總統提醒國人，應向過去嚴守軍紀、效忠國家的國軍先烈致敬，而非背叛國家、出賣軍機的共諜。「試問鄭麗文主席，哪一句是在做政黨鬥爭？哪一句是在消費先烈？」

卓冠廷痛批，鄭麗文的評論無非是自己心虛，迄今仍不願為她日前祭悼共諜的錯誤行為認錯，真正在消費那段歷史、背棄國軍先烈的，不就是鄭麗文自己嗎？

