賴清德緬懷黃百韜意有所指？鄭麗文：不該消費國家英雄

總統賴清德22日發文向殉國的黃百韜將軍致敬，並指該緬懷的是為了信念與軍人的榮譽，嚴守軍紀、為國奮戰的國軍官士兵袍澤，而不是共諜，引發討論。對此，國民黨主席鄭麗文今天（23日）表示，我們不應該把國家的英雄當成政黨鬥爭的工具，也不應該消費這些國家的英雄。

鄭麗文（中）。（圖／中天新聞）

鄭麗文今天回到故鄉雲林口湖參加健走活動，她受訪時表示，曾經為中華民國犧牲性命，同時站在第一線捍衛國家，所有的英雄不但要紀念，而且還要繼續秉持他們的精神保衛我們的國家。

賴清德。（圖／中天新聞）

鄭麗文認為，我們不應該把國家的英雄作為政黨鬥爭的工具，不應該消費這些國家的英雄；我們也希望記得過去中華民國所走過的風雨的歷史，不要忘記先輩流血流汗。在今天，身為中華民國的領導人，身為中華民國的總統，應該時時的記住團結全中華民國，保衛台澎金馬，這才是真正的使命，不要老是在內部製造敵人。

賴清德發文致敬黃百韜，引發討論。（圖／翻攝賴清德臉書）

鄭麗文說，期待賴總統能夠停止政黨惡鬥，因為台灣也不能夠再內耗了。她指出，雲林曾經是最窮的縣、口湖曾經是最窮的地方，但在這麼艱苦的條件下，大家仍然不斷奮鬥，今天的雲林縣展現了一個完全不同的風貌，人民想要安身立命，想要拚經濟、拚生活、拚幸福，我們真的不要再惡鬥了。

