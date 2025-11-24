賴清德緬懷黃百韜 滿志剛批：一下紀念抗日名將、一下媚日

台北市議員吳志剛辦公室主任滿志剛批評，總統賴清德紀念抗日將軍時不敢提抗日，說到日本時又急著表忠挺日。（圖／翻攝自滿志剛臉書）

總統賴清德昨（22）日發文紀念黃百韜及當年為國犧牲的烈士，並強調該緬懷的是為了信念與軍人的榮譽，嚴守軍紀、為國奮戰的國軍官士兵袍澤，而不是共諜。對此，台北市議員吳志剛辦公室主任滿志剛今（24）日批評，一下紀念抗日名將，一下實際行動媚日，完全看出賴清德毫無中心思想，「哪裡有聲量哪裡蹭」的心態。

滿志剛指出，總統賴清德最近真的是「想蹭什麼就說什麼」。昨日高調紀念在徐蚌會戰自裁殉國的抗日名將黃百韜，強調「我們應該緬懷的是國軍袍澤，而不是共諜」；但前日，明明自己還在吃壽司挺日本，現在賴清德的國策顧問康銀壽更跳出來說，賴清德要求組織「300人赴日觀光團」，力挺日本首相高市早苗。

滿志剛表示，黃百韜是妥妥的抗日將軍，他在浙贛戰役、緬北作戰都是真刀真槍對抗日本侵略者。照理說，紀念這樣的將軍，應該順帶肯定中華民國的歷史脈絡與國軍的抗戰貢獻；但賴清德卻把抗日歷史「剪掉不用」，只挑自己喜歡的「反共」部分來用。結果人家不過口嗨一句「台灣有事論」，賴清德立刻擺出一副媚態，急著湊300人去日本當觀光後援隊。

滿志剛說，同一個總統，同一張嘴：紀念抗日將軍時不敢提抗日；說到日本時又急著表忠挺日。這不叫外交，也不叫歷史態度，這叫「政治自助餐」，挑自己爽的吃、不合的通通略過。台灣需要的是負責任的國家領導人，而不是為了蹭聲量，把歷史當公關道具、把國格當流量祕方！

