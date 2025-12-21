賴清德總統出席醫療韌性研討會 宣示強化健康台灣

中華民國公立醫院協會今天（21 日）在臺北榮民醫院舉辦「醫療韌性・守護健康台灣」研討會，賴清德總統出席致詞表示，政府將改善醫事人員工作環境，規劃公私立醫院加班費免稅，並朝不同工不同酬方向調整制度，強化人才培育。同時推動「健康台灣深耕計畫」與「國家藥物韌性整備計畫」，提升智慧醫療、健保永續與整體醫療韌性。

賴清德總統表示，公私立醫院在薪資結構上存在差異，私立醫院以較低底薪搭配較高獎金為主，公立醫院則底薪較高、獎金較少。為兼顧公平性，衛福部已朝向公私立醫療院所員工在加班時皆能適用免稅原則進行規劃，相關細節將由主管機關進一步研議，目標在於改善整體工作環境。

廣告 廣告

在醫療量能與人才培育方面，賴清德總統表示，持續支持醫學中心與各級醫療院所強化設備與教育訓練，例如榮民總醫院引進重粒子治療設備，並透過持續教育制度，確保專科醫師專業能力與醫療品質。未來也將朝向「不同工、不同酬」的方向調整制度，避免醫師集中於單一科別，造成醫療人力失衡。

針對智慧醫療與資訊整合，賴清德總統指出，已推動多年跨院所檢查資料共享，並規劃進一步串聯全臺從診所到醫學中心的醫療資訊系統。過去 COVID-19 防疫經驗顯示，臺灣健保高納保率與資訊整合能力，是防疫成功的重要關鍵。未來將由中央協助強化系統共通性與資安防護，建構跨體系、跨院所的整體醫療網絡，提升整體韌性。

在健保永續與社會責任方面，賴清德總統表示，衛福部推動「健康台灣深耕計畫」，五年總經費 489 億元，聚焦人才培育、改善醫療與服務環境、智慧醫療，以及社會責任與永續醫療等四大面向。透過預算支持與醫療院所共同參與，期盼協助各地因應不同族群、年齡與疾病需求，補足健保未能涵蓋的醫療與研究量能。

此外，衛福部也同步推動「國家藥物韌性整備計畫」，規劃於 2026 年至 2028 年投入約 240 億元，強化藥品原料生產、製造、儲存與智慧調控，並與國際接軌，確保在面對天然災害或地緣政治變化時，國內醫療與用藥供應穩定無虞。計畫也涵蓋醫療衛材，提升整體自給自足能力。並透過「一國一中心」模式，結合國內醫療院所能量，持續推動醫療外交，協助邦交國與友好國家使用臺灣藥品、衛材與醫療服務，並培育當地醫療人才。未來將在守護國人健康的同時，促進醫療產業發展，深化臺灣在國際醫療體系中的角色與貢獻。