賴清德總統勸進選黨團總召？ 蔡其昌全說了

民進黨立委蔡其昌30日在立法院議場前受訪。（姚志平攝）

民進黨團立院黨團幹部將改組，民進黨立委蔡其昌昨（29日）終於鬆口登記參選黨團總召，與爭取連任的柯建銘對壘。然而，被問到總統賴清德是勸進一說，蔡其昌今上午回應，「沒有到勸進啦」，有一次很偶然的機會，總統也跟他表示說希望在立法院多多幫忙。

媒體今詢問參選黨團總召，「賴清德有勸進嗎？」蔡其昌在立法院接受媒體聯訪時表示，「沒有到勸進啦」，黨內有很多前輩都鼓勵、期許，黨內同志也希望他能夠多一點承擔，「總統也有一次很偶然的機會，也跟我表示說希望我在立法院多多幫忙」。

廣告 廣告

蔡其昌談到，跟柯建銘協調本來就是程序，意願調查表結束完之後，程序就是進行協調；至於有人視為是「賴系與非賴系」的對決，他則回，沒有這個問題，自己跟柯總召的感情不錯，過去柯當總召、自己擔任幹事長，兩人也都配合的很好，也多次表達柯總召是黨內不可多得的人才，過去的奉獻努力大家都看得到，每個階段都必須有人出來承擔，這是必然的過程。

談到未來與在野黨的溝通，蔡其昌則表示，民進黨是一個多元、大鳴大放的政黨，每個委員都有自己的主張、想法，也有其處理事情的態度方法，這就是民進黨的傳統，王世堅是優秀同志、有他的想法很正常，但最終還是要透過黨團會議討論方向。他也談到，多溝通是一定要的，溝通是民主政治的精髓，多多討論、溝通、多一點善意理解，未來不管誰當總召，朝野協商裡面這都是必要作為。

至於因為有中職會長身分，是否會因經典賽分身乏術？蔡其昌表示，聯盟會長不需要去上班也沒薪水領，只有重大事項要出席、重要事務開會要主持，國家隊運作有一套完整制度，也有很多優秀幹部在協助，不會有很嚴重衝突。

【看原文連結】