賴清德總統呼籲撤回違憲法案 願赴立法院國情報告

賴清德總統在上午院際國政茶敘後，下午針對財劃法簽發布令批示破壞財政永續，晚間九點以錄影形式對國人發表談話。黨政人士解析其向國人報告的談話重點，整體基調是把近期總預算遭擱置、財劃法超越舉債上限與反年改爭議等等，從「個別法案攻防」拉高到「憲政風險說明」，在談話一開場，總統先談及邀請行政、立法、考試三院院長入府茶敘的用意，可惜立法院長韓國瑜未出席等，此次談話從「仍盼對話、但協商受阻」的情境談起，可觀察出三個重點。

首先，賴清德總統對國人談及不副署的決定，來自身為總統所感受的國人憂慮。總統一方面肯認地方需要更多資源照顧人民，另一方面直指財劃法在野版本一旦實施，中央財政將出現年年舉債龐大壓力，並可能排擠長照、幼托、青年教育、經濟發展與國防安全等重大施政；對年金議題，總統則以「制度永續、世代正義」作為主軸，憂慮改革不能走回頭路。更值得注意的是，總統將離島建設條例「洗產地」疑慮、國籍法修法涉及公職忠誠義務、國防特別條例被擱置、以及廉政與選制相關修法爭議一項項細數憂心，意在凸顯濫權立法正在為國家和國人帶來前所未有的威脅。談話以財政失衡導致國政停擺的危機、反年改法案在立法院被強行通過、以及後續一連串濫權立法所帶來的國家重大威脅，勾勒出國家元首對於當今處境國會獨裁的憂心。

黨政人士認為，賴清德總統藉由羅列爭議法案向國人表達立場，強調這些修法若成為既成事實，影響的是憲政體制與民主運作；換言之，總統意在呼喚在乎民主制度、重視程序正義的國人，理解不副署的理由是「守住憲政制度底線」，而非一場政治立場的對決。

第二個重點，是展現執政團隊的態度，賴清德總統談話提及，面對憲政與立法亂象，他提出院際協調的努力。事實上過去一年多來，執政團隊曾嘗試透過立法行政協調、安排國安報告與國政茶敘等方式嘗試溝通與尋求共識，盼在權力分立下找到符合財政紀律、維護世代正義且能確保國家永續發展的方案；但現實運作上，協商未能成行，也未能形成具體結果。總統談及這些努力，意在強調窮盡努力，不是政府拒絕溝通，而是溝通管道已不足以降低即時風險。

第三個重點，則是總統透過這場談話，把自身角色明確定位為「守護國家民主體制、保護每一位國民生存發展」。總統職責不僅推動國政，更要依憲法守護國安、守護民主體制、保護國民權益；在此脈絡下，對於財劃法，總統公開表態支持行政院長依憲法權限「不予副署」，並以「阻止違憲亂政法案生效」作為政治定義，同時向立法院提出撤回爭議法案的呼籲，希望即刻撤回傷害國家、違背憲法精神的爭議法案，並且喊話願意赴立法院進行國情報告。此舉讓朝野對峙焦點，集中在憲政界線與制度後果的社會說服力。

至於這項憲政先例，公文作業如何進行，據了解，公文流程為：總統先在公布令稿批示該法修正將破壞財政永續；隨後由總統府送請行政院院長於同一令稿加註不副署意見；完成後，再以總統箋函分送五院院長，作為憲政程序上對各院的正式通知與後續處理依據。

