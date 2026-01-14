賴清德總統彈劾案公聽會重點整理第一場：藍綠白立委、專家學者怎麼說一次看
立法院在野黨對總統賴清德提出彈劾案，是我國憲政史上第一次彈劾總統程序，今（14）、明（15）兩日舉辦公聽會，由立法院長韓國瑜親自主持，國民黨、民進黨、民眾黨均派自家立委和專家學者進行說明。Yahoo新聞編輯室整理與會人士發言重點，帶讀者朋友一次了解！
國民黨立委發言重點整理
徐巧芯：總統府自己就非常清楚地認知到，副署權今天要制衡的對象，其實是總統，而不是立法院。在權力分立的任何一個國家當中，立法單位只有一個、最基本的要求，就是要求行政機關應該要依法行政。如果今天行政機關連依法行政都做不到，而在我國的制度裡面，行政院長又是由總統來提名的，總統竟然為虎作倀，那他當然符合了我們今天要彈劾他的要件。所以我們才要把賴清德視為彈劾的對象，而且有充足的理由，從不合法地送進預算，再到鼓勵不副署、打臉自己，都是我們要彈劾賴清德的具體理由。
林德福：賴總統現在最大的謊言，就是把副署扭曲成否決權，甚至拿美國總統的權力來類比，這完全是混淆視聽。為什麼要彈劾賴清德？因為他才是這一切違憲行為的幕後主導者。表面上是卓榮泰院長拒絕簽字，實際上是賴總統在幕後下指導棋。賴總統躲在行政院長背後，把卓院長當成擋箭牌，自己裝作無辜。如果不是賴總統授意，卓院長敢不簽字嗎？如今總統帶頭違法，受害的是全體國民。
邱鎮軍：書面提出意見，現場沒有發言。
民進黨立委發言重點整理
鍾佳濱：國民黨、民眾黨既然認為行政院長不副署是違憲的，那根據憲法的安排，他就應該向大法官、向憲法法庭提出釋憲申請，認定行政院長不副署是否違憲。或者，透過憲法增修條文第4條的機制，要求行政院長下台負責。但是我們看到，國民黨、民眾黨什麼都沒有做，不去追究該負的責任，不去行使不信任案，也不申請釋憲，卻發表了一個無關痛癢的譴責文。總統恪遵憲法，維護憲政體制。總統沒有違反憲法第72條，那你彈劾的正當性在哪裡？反過來，我們看到的是，國民黨、民眾黨聯手癱瘓、譴責憲法法庭。
莊瑞雄：國家亂不亂？國家現在當然亂。國家這個亂的原因根源在什麼地方？就立法院的素質太低了，難怪立法院一直擴權。當一個國會改革的法案是連到最後，立法院都可以當檢察官、可以當法官，可以把憲法法庭的判決提出來說把它做一個決議說要無效，這個叫做荒謬。今天各位所提到的是痛罵卓榮泰，然後彈劾賴清德總統，這邏輯不通啊。立法院要監督行政權，應該是要走憲法的正門，不要鑽這種政治的一個後門。憲判字第9號裡面，總統跟立法院之間不存在直接的一個政治責任關係。總統其實真的不是對立法院負責，立法院也沒有直接向總統問責的一個憲法的權限。
陳培瑜：這一場政治鬧劇，最早最早剛開始的起點，就是國會擴權法案。而這一切就是因為藍白想要把賴總統叫到立法院來羞辱。相關的判決請大家記得，在憲法上就是不行。被憲法法庭打臉之後，藍白立委不甘心、不甘願，因此提出了今天的彈劾案。彈劾案是為了追究總統的違法，或者是嚴重失職的責任，但我們看不出來截至目前為止，賴總統有任何違法失職的事項。結果藍白搞了這個總統可以不來的彈劾案，卻不敢提出罷免案。說穿了整個總統彈劾案，就是藍白立法院黨團，不顧名聲、不顧預算、不顧憲政秩序，只為了政治操作欺騙台灣人民，所以這是實實在在的政治鬧劇。
民眾黨立委發言重點整理
劉書彬：立法院依法通過財政收支劃分法的修正案，旨在消除中央與地方財政不均的現象，這是民進黨在野時期的主張。但賴清德總統跟卓榮泰卻無視民意跟國會的決議，強行阻擋了法案的公布，彰顯了他們獨裁且專斷的治理態度。這已不是政策的選擇，而是嚴重破壞台灣民主的憲政危機。這次的彈劾並不是為了政黨的勝負，而是為了讓憲政責任被歷史記錄。昨天有一個新聞是，韓國的特檢向法院請求，將內亂罪起訴的尹錫悅前總統處以死刑。尹錫悅的案例就在我們的身旁、就在眼前。
國民黨代表專家學者發言重點整理
仉桂美（前監察委員）：對復議失敗的案子，仍然堅持要送大法官的憲法法庭去，試圖用司法來解決政治上少數的事實——我覺得，這個是憲政上動盪不安的關鍵。我們憲法第72條明文規定，總統應於收到後十日內公布之。所以，不公布，合法性何在？復議，是給行政權優勢的機會。那你憑什麼，行政權失敗後，立法院多數已經過了，不是你政府要的版本，結果你還可以再行使一次所謂的復議、第二次表決？「復議失敗，應即接受」，總統核可了、失敗了，你要接受。接受的態度是什麼？是我不接受，讓行政院長不要副署？我不公布？憲法法庭人數不足，立法院多數不能接受立法院行使他的同意權時，第三次你憑什麼不再提？當你不再提，五人的大法庭憑什麼可以做判決？
游毓蘭（前立法委員）：賴清德在競選時曾經說過，中華民國憲法是災難，其實賴清德才是中華民國憲法的災難。他上任後拒絕接受在野監督，延宕提名大法官、NCC委員，故意造成機關癱瘓，不讓憲政正常運作，還說出憲法明文規定明年度的總預算要在12月31日審定完成，這是大笑話。如果政府繼續以行政傲慢來藐視國會、羞辱軍警消，台灣的治安和安全將會動搖。台灣是法治的，不是人治。這一切踐踏法律、踐踏軍警消、踐踏國會的做法，是典型的人治。善待軍公教警消吧。
李岳洋（承理法律事務所主持律師）：副署權規定在憲法第四章總統章，它不是規定在立法院章，大家看清楚。它是第37條，本文是說：總統依法公布法律、發布命令，須，須就是一定喔，經行政院院長之副署，或行政院院長及有關部會首長之副署。這代表說，這個副署權跟總統還有立法院院長之間有關。而且總統的發布的命令跟法律，要經過行政院院長的副署。所以我認為，行政院院長，他是不能夠拒絕對立法院提出法案的副署。
民進黨代表專家學者發言重點整理
賴秉詳（元貞聯合法律事務所律師）：行政院長的副署權，是行政院院長的實質性權利。副署權本來就不限於對抗總統，況且在修憲後，依據民主國原則，副署權當然得以對抗立法權。在這兩個論述情況下，我們可以發現立法院委員之所以要提案針對總統去彈劾，第一個，就是產業的部分；第二個，他認為行政院長不願意副署，導致立法院的法律沒有被執行，因而認為要彈劾總統。但如果按照這個邏輯跟關鍵性來看，其實所有的一切是源自於行政院長不願意副署。那既然是行政院長不願意副署，應該是針對行政院長進行政治跟憲法方面的權力互相的制衡，怎麼會跟總統有關係？他們會認為說這背後的指導者都是總統，這個關鍵的幕後支持者都是總統。可是問題是，憲法的制度設計結構就是如此，在整個中華民國憲法裡面，並沒有提到總統要親自對立法院負責。所以我認為，本屆的彈劾案來講，在邏輯跟理由上，是找不到很正當性的依據。
黃帝穎（前民進黨不分區立委提名人）：在彈劾理由裡面可以很清楚地看到，在法律程序上並不符合現行法對於法律責任追究的要件。藍白所提的這一個彈劾總統案，明顯存在「捨近求遠」的問題。因為案件的根源在於行政院長對違憲惡法所採取的不副署行為，如果是行政院長的責任，為什麼卻要彈劾總統？第一個法律謬誤，在於程序違憲。第二個法律謬誤，在於混淆法律責任與政治責任。第三個法律謬誤，在於否定最終審理機關。回到實質問題，行政院長對於違憲惡法所採取的不副署行為，具有憲法上的正當性。
陳怡凱（成功大學法律系副教授）：副署是什麼意思呢？依德國通說，副署是為了讓行政首長對總統公布法律的行為負責，而不是對國會負責。也就是說，如果行政院與國會意見不一致，國會要自行承擔立法的責任，而不是由行政院負責。行政院院長對副署是否有審查權？德國通說認為是有的。他可以就程序瑕疵或內容違憲而拒絕副署。憲法也明文規定，總統公布法律、發布命令，必須經過行政院長副署。行政院長沒有副署，總統就無從公布。因此，以總統未公布法律為由來彈劾總統，在邏輯上是說不通的。
民眾黨代表專家學者發言重點整理
林騰鷂（東海大學法律系退休教授）：大家都知道，錯誤的政策比貪污還可怕，不當的人事安插也比貪污可怕，更可怕的是濫用公權力，亂花人民的血汗納稅錢。我在這裡，把賴清德所做的壞事跟大家做報告：背叛人民，違反憲法忠誠義務；不依法公布法律；總統公布法律時，竟在公布文件上寫上「申請釋憲及暫時處分」；操弄社會、煽動對立，對立委發動大罷免，違憲打壓多數人民選出的國會；總統兼任黨主席，夥同行政院、監察院、民進黨黨團申請釋憲，侵蝕國會權力，推翻民進黨自己過去主張的國會改革；以動員取代治理；兩度胡亂提名不合格的大法官，敗壞司法公信力；縱容「喜歡當裁判的大法官」，放任憲法法庭未正常組成就作成判決；不讓請病假一年的監察院長辭職，導致監察院癱瘓，敗壞憲政；重大民生、市政怠惰，卻頻繁下鄉作秀，把總統職位作賤。
其他人也在看
房貸提前償還划算嗎？他月付2萬「投錢降利息」網搖頭…想提前還款先做3件事
房貸是否要提前還款，是許多有殼一族經常在心中拉扯的掙扎。有網友在PTT上發問，若手中突然多出一筆為數不小的閒錢，你會選擇先還一大筆錢，以省下利息、降低未來的房貸金額嗎？此文一出隨即引發熱議，不少人一面倒建議「不要」，更有人直言「房貸利率有高於通膨嗎？沒有就不要先還」，本文就帶讀者一次看懂想提早還款可先做哪些事，以衡量最適合自己的財務決策。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 6 小時前 ・ 13
台灣38萬人失智！常說「2字」是警訊 醫示警：快就醫
台灣已進入超高齡社會，失智症患者預估約35萬人，其中，阿茲海默症患者已超過10萬。由於早期症狀不明顯，許多患者被確診時已進入中期，錯過了黃金逆轉期。醫師黃軒表示，大腦退化最早會影響語言功能，例如詞窮現象、敘事簡化、逃避指令等。其中，若一個人說話會不斷說「然後」2字、內容缺乏細節，可能是語言組織能力衰退的警訊。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 203
強烈冷氣團最快這時南下！強度「挑戰寒流」 粉專示警：越後面越寒冷
今（13）日大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地早晚偏冷，日夜溫差大；白天太陽加熱迅速，北部、東半部高溫22至23度，中南部高溫26至28度，清晨低溫西半部、宜蘭普遍在9至14度。對此，氣象粉專也示警，下一波強冷空氣初估可達強烈冷氣團，甚至挑戰寒流。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
下周又要挑戰寒流「3重要特徵」！先濕冷→後乾冷 專家：這4天最凍
本週天氣短暫回暖，早晚溫差大。氣象專家林得恩指出，下週起新一波強冷空氣南下，影響4天，整體降溫型態為「先濕冷、後轉乾冷」。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 5
吃完吃到飽送急診！30歲女住院2天就離世 醫點致命病因
一名年僅30歲的女子跟友人吃了一頓自助餐後，半夜因為嚴重上腹痛前往急診，確診急性胰臟炎。緊急住院後病程發展快速，住院短短兩天就是病逝，事後曝光三酸甘油脂檢驗結果，數值高達4,000多mg/dL，醫師點出該症恐怖危機，提醒民眾不要自行停藥。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 27
急凍探五度！首颱洛鞍周四恐生成 下周強冷氣團再襲
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署測得新竹關西今（14）日清晨僅 5 度低溫。隨熱帶性低氣壓於菲律賓東方海面生 […]引新聞 ・ 6 小時前 ・ 5
45歲單身女捧500萬、赴高雄買房賺增值夢！為退休鋪路養「孝子」：每月給我2.5萬多好｜好宅報報
對45歲未婚的徐小姐來說，目前來到一個分水嶺，過慣了物質、時間及薪水皆自由的單身日子，她開始思考要重新規劃理財，為自己的退休後收入做好準備，畢竟後半輩子都得要靠自己，總不能坐吃山空期盼政府的長照計畫來生活，她開始盤算最佳方案。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 85
去年現身「頭髮全白」網嚇壞！74歲郭台銘最新近況曝 曾馨瑩全招了
74歲鴻海集團創辦人郭台銘，與曾馨瑩結婚17年，兩人育有2女1子，分別是大女兒妞妞、大兒子Tiger與小女兒QQ，去年郭台銘曾被民眾目擊一頭白髮。近日曾馨瑩在社群平台分享跟郭台銘度假自拍照，提醒大家注意保暖，同時曝光在日本度假期間拍下的美照。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 185
王瞳穿「超辣透視裝」 全身只有亮片、流蘇
陳美鳳領軍的《民視第一發發發》將在除夕夜熱鬧登場，開場就以氣勢十足的「百人大開場」揭開序幕，由王瞳、賴慧如領軍胡嘉愛、宮美樂、楊淨宇、郭雅茹、林靖軒等人，熱舞「狂歡冒險嘉年華」，一出場就把年味拉到最滿。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前 ・ 18
范姜彥豐不忍了！被爆婚變前「頻上牌桌」輸贏上萬 5字疑發聲表態
【緯來新聞網】台灣演員范姜彥豐近日被媒體爆料在婚變期間頻繁參與高額賭博活動，引發關注。他於14日透過緯來新聞網 ・ 2 小時前 ・ 5
斷言台南勝負已定！名醫：2026還是民進黨的
[NOWnews今日新聞]民進黨內初選動向備受關注，今（14日）晚將進行台南市長電話民調，立委陳亭妃、林俊憲全力動員支持者，最快明天中午以前就會知道最終結果。對此，精神科醫師沈政男預測，台南市長這一局...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 97
同意小15歲老公花錢解決！蕭淑慎結婚8年 坦言：早就不想給他碰
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導女星蕭淑慎與小15歲的老公梁軒安結婚8年，但近年來老公卻風波不斷，曾傳出涉嫌詐騙、性侵女歌手Rina，當時蕭淑慎也大動作切...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 54
立院對罵！學者嗆綠「對不起台灣人」 莊瑞雄怒反擊：愛罵誰就罵誰？
立法院今（14）日召開彈劾總統案公聽會，民眾黨團邀請的東海大學退休教授林騰鷂發言時稱，「賴清德跟你們這些立委有沒有對得起良心？你們不會感到羞愧嗎？」引來民進黨立委莊瑞雄不滿，反嗆「胡說八道」、「主權當然在民，主權不在藍白欸！」一旁的國民黨立委徐巧芯則頻頻表示「不該這樣子」，立法院長韓國瑜則提醒眾人喝咖啡、靜下心發言，並請與會雙方要互相尊重。莊、林兩人會後則握手和解。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 129
股價太委屈？董總砸錢護盤名單曝 這董座狂敲自家股2,100張 蔡明忠、魏寶生也出手
2025年台股以歷史最高作收，惟股價委屈者眾，多家上市櫃公司董事長帶頭示範加碼自家股票，其中，華新集團旗下的精金（3049）董事長兼總經理馬維欣於12月加碼2,100張，另還有富邦媒（8454）董事長蔡明忠及台新新光金（2887）副董事長魏寶生各加碼66張及60張。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 2
謝龍介重話開砲：台南這鍋湯被民進黨煮餿了！
民進黨高雄市長初選12日晚間啟動市內電話民調，各陣營動員支持者「顧電話」之際，國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩卻出招「攔胡」，特別拍攝教學影片示範電話應答，強調不管電話那頭問支持民進黨的哪位，就喊出「唯一支持柯志恩」。國民黨台南市長參選人謝龍介則強調，不管民進黨誰出線，國民黨已準備好迎戰。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 203
提醒柯志恩面對賴瑞隆千萬不要輕敵 李明璇：因為我親身經歷過
[Newtalk新聞] 民進黨2026年高雄市長初選由立委賴瑞隆勝出，將與國民黨的柯志恩展開「隆恩」對決，曾在2024年立委選戰中與賴瑞隆交手失利的國民黨前發言人李明璇今(13)在臉書貼文指出，對於今天民進黨高雄市長初選結果並不意外，果然完全照著新潮流的劇本走，誠懇提醒柯老師千萬不要輕敵，民進黨在高雄深耕多年的政治勢力與利益結構，盤根錯節程度遠比外界想像得更深，因為她親身經歷過。 去年立委選舉，李明璇獲國民黨徵召，挑戰視被為艱困選區的高雄市第8選區(前鎮、小港區)，對手就是尋求三連霸的賴瑞隆，最終以8萬2,602票輸給賴瑞隆的12萬1,064票，在資源相差一大截的情況下，李明璇可說雖敗猶榮。 李明璇在臉書說，「賴瑞隆自稱是藍營最怕的人，這句話說錯了，他是高雄基層最怕的人。作為曾經正面對戰過民進黨高雄市長參選人賴瑞隆的我，對於今天民進黨高雄市長初選的結果，我並不意外，果然完全照著新潮流的劇本走。我想誠懇提醒柯老師：千萬不要輕敵。」 李明璇表示，民進黨在高雄深耕多年的政治勢力與利益結構，那盤根錯節的程度，遠比外界想像得更深。高雄需要的，不只是選戰勝負，而是一位能真正替市民撥雲見日、替地方找新頭殼 ・ 1 天前 ・ 139
悄悄當媽咪／與董事千金結婚卻爆有11歲兒子 昔日男偶像認了「與前女友共同扶養」
女星吳亞馨低調結婚並已淡出演藝圈，目前定居上海，近日因好友臉書動態回顧，旁人才知她兒子已經兩歲。演藝圈不少低調生子的明星，偶像劇出身的唐禹哲之前傳出有11歲私生子，而他也認了此事。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 13
談民進黨台南初選！沈政男斷言這人出線「示警藍白最大問題」：這沒辦法
面對即將到來的2026大選，民進黨高雄經過激戰後，預計將由民調最高的立委賴瑞隆出戰，而作為總統賴清德的本命區，台南初選戰況也受到高度關注；精神科醫師沈政男斷言，最終綠營會是立委陳亭妃出線，且最終會贏過國民黨立委謝龍介，「這沒辦法」。沈政男透過臉書直言，即便高雄初選由賴瑞隆勝出，仍不該認為民進黨就在台南會讓賴清德屬意的人出線，既然說要進行民調，就一定是讓據最高......風傳媒 ・ 5 小時前 ・ 51
鴻海、廣達動了！ 台股上漲153點 低軌衛星「2檔」又漲停
台股今（14）日早盤開高震盪，來到30860點，上漲153點，漲幅0.49%，預估成交量5800億，櫃買指數則開高震盪，早盤來到287.01點，漲1.65點，漲幅0.57%。EBC東森財經新聞 ・ 7 小時前 ・ 1
憲法法庭爭議連連 前大法官看不下去撂重話：愚不可及
繼2025年12月19日的判決之後，在輿論質疑聲中，憲法法庭日前再度做出115年憲判字第1號判決，引起輿論譁然。見此情景，一位前大法官投書批評，並指「事不過三，一則已違憲違法，再則愚不可及，豈可再三乎。」中天新聞網 ・ 19 小時前 ・ 222