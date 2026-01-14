賴清德總統彈劾案公聽會重點整理第一場：藍綠白立委、專家學者怎麼說一次看

賴秉詳（元貞聯合法律事務所律師）：行政院長的副署權，是行政院院長的實質性權利。副署權本來就不限於對抗總統，況且在修憲後，依據民主國原則，副署權當然得以對抗立法權。在這兩個論述情況下，我們可以發現立法院委員之所以要提案針對總統去彈劾，第一個，就是產業的部分；第二個，他認為行政院長不願意副署，導致立法院的法律沒有被執行，因而認為要彈劾總統。但如果按照這個邏輯跟關鍵性來看，其實所有的一切是源自於行政院長不願意副署。那既然是行政院長不願意副署，應該是針對行政院長進行政治跟憲法方面的權力互相的制衡，怎麼會跟總統有關係？他們會認為說這背後的指導者都是總統，這個關鍵的幕後支持者都是總統。可是問題是，憲法的制度設計結構就是如此，在整個中華民國憲法裡面，並沒有提到總統要親自對立法院負責。所以我認為，本屆的彈劾案來講，在邏輯跟理由上，是找不到很正當性的依據。