賴清德總統彈劾案排入周五立院院會議程 1.25兆國防特別條例四度遭封殺

行政院長卓榮泰宣布不副署財劃法後，國民黨及民眾黨宣布對總統賴清德啟動彈劾案程序，並分別提案。立法院程序委員會今天開會，朝野吵成一團，經表決，藍白挾人數優勢勝出，將總統彈劾案排入周五（26日）院會報告事項議程，並再度封殺行政院所提1.25兆國防特別條例及財劃法草案排入議程，無法交付相關委員會審查。

立法院程序委員會中午開會，排定26日至30日院會議程。

報告事項部分，經表決後，藍白分別所提彈劾總統案，改列為議程報告事項第2案、第3案；另有關議程草案增列第58案至第76案，即民進黨立委所提立委赴中需納管的兩岸人民關係條例、港澳關係條例，與行政院所提財劃法部分條文修正草案、強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案，暫緩列案，其餘均照議程草案及增列報告事項通過。

賴清德總統彈劾案

卓榮泰宣布不副署財劃法爭議延燒，國民黨立法院黨團、台灣民眾黨立法院黨團19日在議場前舉行聯合記者會，宣布對賴清德總統啟動彈劾案程序，除要求到立法院說明，也將在全台舉辦彈劾公聽會。

國民黨團提案指出，對於賴總統拒絕公布《財政收支劃分法》的嚴重違憲失職行為，依據中華民國憲法增修條文第4條第7項規定，對賴總統提出彈劾案。

民眾黨團提案指出，有鑑於被彈劾人賴總統對立法院三讀通過、經行政院覆議失敗的財政收支劃分法透過行政院長以不副署的方式配合，不依中華民國憲法第72條規定公布，違憲失職，因此依中華民國憲法增修條文第4條第7項及立法院職權行使法第42條的規定，對賴總統提出彈劾案。

民進黨立委王義川發言表示，藍白在立法院的席次不到三分之二，明知彈劾案不會通過，卻硬要賴總統到立法院，是因為想罵賴總統。民主不是選擇性的遵守程序，國安也不可以沒有期限的拖延，呼籲藍白回到制度與理性，讓立法院真正成為守護國家、愛台灣，而不是癱瘓制度的地方。

報告事項處理時，民眾黨團提議，報告事項增列第38案及第80案，即藍白分別所提彈劾總統案，改列為議程報告事項第2案、第3案。另議程草案增列第58案至第76案，即民進黨立委所提立委赴中需納管的兩岸人民關係條例、港澳關係條例，與行政院財劃法部分條文修正草案、強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案，暫緩列案。

經表決，民眾黨提案贊成的藍白立委9人、反對的民進黨立委也有9人，會議主席、國民黨立委翁曉玲隨即表明贊成民眾黨提案，因此通過。

國民黨團書記長羅智強會後受訪表示，彈劾案日程細部規畫會再跟民眾黨協調，目前方向包括邀請被彈劾人、賴總統到立法院說明，也傾向於立法院辦彈劾公聽會，在全國也會有系列活動等。彈劾案表決大概在明年520前後，這些還要凝聚在野黨共識。

根據憲法增修條文規定，立法院對總統、副總統提彈劾案，須經全體立法委員二分之一提議、三分之二以上決議，聲請司法院大法官審理。進入憲法法庭審理，經大法官現有總額三分之二以上同意後，彈劾案成立，被彈劾人即解職。

《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》草案

行政院會在11月27日通過預算規模新台幣1.25兆元的《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》草案，送立法院審議，但從12月2日起，在立法院程序委員會中遭封殺，無法付委審查，加上今天，本案是第四度遭封殺。

民進黨立委王義川表示，國民黨一方面說要加強中華民國國防，實際上卻不敢排案，根本笑死人，相信國民黨會一直擋下去，這會讓人民越來越憤怒，各界也會看清楚，國民黨如何擋下這些與國家安全相關的法案。

國民黨立委羅智強反駁，真正卡案的是總統賴清德，因為賴總統提出此特別條例，卻不敢來立法院報告並接受質詢，是賴總統自己在卡軍購。

《公民投票法》修正草案

國民黨立法院黨團提出《公民投票法》第2條及第30條條文修正草案。提案案由指出，鑑於憲法法庭做出實質廢死判決，加上114年憲判字第1號判決，違法行使憲法審查權，破壞憲法法庭裁判制度，踐踏國民主權原則及權力分立原則，因此修法，由人民依法發動公投複決，以檢驗憲法裁判是否符合民主原則及國民主權原則。此案也排入26日院會的報告事項議程。

民進黨立委沈伯洋會後受訪表示，這根本在破壞司法獨立，更是通往反民主的重要象徵，民進黨團絕對反對到底。

國民黨立委羅智強則說，大法官所做憲法判決，攸關國家重大國政，一旦發生爭議情況，是否交給人民做共同決定，因此這次修公投法，將相關規定明文化。

現行《公民投票法》第2條規定，全國性公民投票，依憲法規定外，其他適用事項有法律的複決、立法原則的創制、重大政策的創制或複決。國民黨團修法版本則是增加一款，即憲法法庭就總統、副總統彈劾案件外所為裁判主文全部或一部的複決。