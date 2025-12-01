【賴清德總統於褒忠聚保宮贈匾「百禱百應」─黨部主委劉建國懇請總統支持「褒忠產業園區」】。(記者劉春生攝）

▲【賴清德總統於褒忠聚保宮贈匾「百禱百應」─黨部主委劉建國懇請總統支持「褒忠產業園區」】。(記者劉春生攝）

賴清德總統三十日前往雲林褒忠聚保宮參香並贈匾「百禱百應」，祈求國泰民安，並強調政府將持續推動基礎建設、醫療照護、長照三.零、「零-六歲國家一起養」及教育提升等政策。賴總統也稱讚「褒忠」名字取得好，尤其台灣正面對中國威脅，更需團結、展現對台灣的忠誠，只要發揮「褒忠」的精神，台灣一定可以越來越好。現場與會黨公職包括民進黨秘書長徐國勇、立法委員劉建國、中央畜產會董事長蘇治芬、褒忠鄉長陳建名、雲林縣議員蔡永富、雲林縣議員林文彬、雲林縣議員林蔡孟真、雲林縣議員蔡岳儒、褒忠鄉民代表蘇宇曦、虎尾鎮民代表李素娥等。

褒忠鄉長陳建名感謝蔡英文前總統、賴清德總統、蘇治芬前立委及劉建國立委長年重視褒忠鄉的地方建設，包括農業道路、排水設施、農民補助、學校設備改善及新完工的長照樂活館，使居民從幼到老都能在地獲得更好的照護與學習環境。

立法委員劉建國致詞時表示，褒忠雖是雲林人口最少的鄉，但是褒忠鄉民志氣高！他也感謝賴總統從行政院長任內起支持濁水溪整治，使困擾多年的風吹砂問題改善。

最後，劉建國立委懇請賴總統支持「褒忠產業園區」計畫。此園區於一零九年核定，目前一、二期合併進入環評，總腹地兩百六十五公頃、可用一百六十五公頃，被視為「中部精密智慧新核心」與「大南方新矽谷」的重要據點，盼成為賴總統南方國政布局與AI科技廊道的起點，協助褒忠「轉大人」。

