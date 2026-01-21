賴清德總統未出席立院彈劾審查 賴苡任怒轟「賴跳票」

前台北市政府副發言人郭音蘭及國民黨前副發言人賴苡任今一起到水源市場拜票。（郭音蘭提供）

立法院21、22日以全院委員會模式召開「賴清德總統被彈劾案」審查會，邀請賴總統赴立院說明，但總統府20日以「立院無向總統問責之權」為由，回函告知賴總統將不予列席。對此，藍營中正萬華議員擬參選人郭音蘭21日表示，先前賴總統也說過會去國會備詢，最後也不見人影，民眾都看得出來誰在出1張嘴，藍營士林北投議員擬參選人賴苡任則批賴「就是個賴跳票而已」。

前台北市政府副發言人郭音蘭及國民黨前副發言人賴苡任今一起到水源市場拜票，被問及藍白發起彈劾賴清德總統，立法院21、22日召開全院委員會審查，總統府20日則回覆立法院，「立院無直接向總統問責之權」，因此不出席。

郭音蘭表示，先前其實賴總統也說過會去國會備詢，但是到了真正需要他現身的時候卻又消失，所以她想民眾都看得出來，到底誰在出1張嘴，誰真正為民眾做事。

賴苡任則說，賴總統選前允下的承諾跳票也不是第一次，無論是辯論還是政見發表時說要去立院跳票，且還有社宅、維持台海和平也跳票，什麼都跳票，到目前為止，連以前所許諾的要台灣獨立也跳票，批賴「就是個賴跳票而已」，所以國人完全可以預期的到今天總統府的回應。

