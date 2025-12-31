賴清德總統稱中共實力不足以越雷池 解放軍軍演馬上到

賴清德總統12月28日接受主持人鄭弘儀專訪時表示「幾十年來中國沒有越雷池一步是因為他實力不到」，結果隔天中共解放軍就馬上啟動代號「正義使命2025」聯合軍演，部分區域甚至已進入我十二浬領海；對於中共的軍事實力，世界各國沒敢小覷，唯獨萊爾校長夜郎自大，長期大內宣久了，連自己也被洗腦美日會來支援戰爭，國軍也有能力防制。 事實上中共無人機輕易拍到101偵照圖，軍演使數百航班不能飛行；若軍演再延長，台灣仰賴的國際能源還能進口？台灣出口貨櫃還能順利出航?台灣經濟還能持續不受影響? 更何況從烏克蘭的例子可看到，當時烏克蘭總統澤倫斯基自信依靠美國與歐盟的支持，拒絕與俄羅斯進行政治對話，導致俄烏戰爭，結果3年下來慘的是烏克蘭民眾。 日本笹川和平基金會研究小組長山本勝也認為從演習範圍來看，東側區域前所未有地接近台灣本島，顯然意在讓台灣感受到「封鎖」的壓力。同時，演習還涵蓋了鄰近日本與菲律賓專屬經濟區的海域，具有牽制兩國的意圖。因此他認為此次中國演習的目的，是防止外部勢力介入；但同時也在傳遞一旦台灣發生戰事，例如海上封鎖等行動，日本勢必受到影響。 自賴清德上台以來，荒腔走板的言論不勝枚舉，加上一個能管理國安會、金管會的「全才」律師擔任的國防部長顧立雄，然後就看到台灣「百工百業」都能插足軍購案，茶葉行的工讀生成為軍火大亨，繼光電板、疫苗、口罩、雞蛋後，再一次讓社會大眾感嘆台灣跨產業的極限，只要能賺政府的錢，沒有不可能的事；但事實上，自製潛艦海鯤號不僅延誤交艦期程，還無法潛航，美對我軍售上一批的戰機還沒來，馬上又啟動上兆元的軍購案。 賴政府長期拿「抗中保台」當口號，只要不利於綠營的言論，一概稱之為中共的認知作戰，如今小橘書才剛發到民眾家裡信箱，卻又宣稱「中共實力不足以動武」，前後矛盾的說法，讓人不禁懷疑中共的認知作戰還沒來，萊爾校長的大腦認知是不是先出了問題？

