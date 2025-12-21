賴清德總統稱「在野獨裁」 王金平：兩岸和平最重要

前立法院長王金平從政50年，21日中午在高雄巨蛋漢來飯店舉辦感恩餐會，被問及對於近日朝野對立局勢不斷升高，賴清德總統「在野獨裁」說、憲法法庭爭議等議題，王金平今日受訪表示，希望能夠有機會促成國內和諧，讓政局更為安定，大家共同為國家的進步來努力奉獻，近一步促成兩岸的和平才是最重要的。

王金平在餐會前聯訪時感嘆，半世紀匆匆過去，回首覺得不虛50年來的付出，能夠為國家制定很多法律與制度，解決許多問題，覺得這一生還算是過得豐富，希望大家共同努力。

被問及憲法法庭爭議，王金平笑說這部分見仁見智，「今天不談這個」。針對朝野對立局勢，賴清德總統的「在野獨裁」說，王金平則回應，「我們現在不必評論這些問題，總之希望能夠有機會促成國內的和諧，讓政局更為安定一點，大家共同為國家的進步來努力奉獻，進一步來促成兩岸的和平，這個才是最重要的」。

