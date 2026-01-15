賴清德總統國情報告案 朝野協商破局送院會處理
行政院提出規模新台幣1.25兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，藍白立委數度在立法院程序委員會封殺，導致草案遲遲無法付委。國民黨團、民眾黨團去年12月在立法院分別提案，要求總統賴清德赴立法院針對國防特別預算、對美軍購進行國情報告，且接受立委諮詢，當時院會依黨團共識，將此案逕付二讀並交付協商。朝野黨團今天協商總統國情報告案最終破局，將送院會處理。
朝野黨團今天協商總統國情報告案，藍白呼籲，總統賴清德應來立法院報告國防特別預算，民進黨團則援引憲判，指立法院無權指定總統報告內容，不贊成相關提案。由於雙方爆發口角，綠委最終離席協商宣告破局。
國民黨團書記長羅智強在協商過程表示，軍購預算如此高昂，黨團堅持賴總統應來立法院報告並備質詢，這議題各黨團討論很久，若沒有共識的話就送院會處理。
民眾黨團副總召張啓楷也指出，特別預算高達1.25兆元，可能嚴重排擠社會福利與基礎建設，但在賴清德總統投書外媒以前，沒有人知道真相，因此有必要請賴清德到立法院說清楚。
張啓楷還說，1.25兆元特別預算中，目前已知其中3000多億元是對美軍購，國防部昨天稱有3000億元是國內產制，質疑還有6000多億元要用在哪裡，呼籲賴總統兌現競選承諾，來立法院進行國情報告、接受立委諮詢。
民進黨團書記長陳培瑜援引113年憲判字第9號，指出立法院雖可邀請總統赴立院國情報告，但總統沒有對立法院提國情報告的憲法義務，因為總統是由人民直選，並非對立法院負責；關於國情報告的時間、內容、形式，總統得依職權決定，立法院無權指定內容，或要求即問即答。因此，民進黨團不贊成相關提案。
此外，陳培瑜表示，國防特別條例涵蓋維修、訓練及培植本土國防產業，其中國內產製約3000億元，並非全數對美採購，黃國昌此前稱「對美軍購只需要3000億元」，這是錯假訊息，呼籲藍白應盡早讓法案付委並實質審查。
擔任協商會議主席的黃國昌待陳培瑜發言結束後表示，他主持會議本來不希望摻雜太多立場，但他卻被指稱講錯假訊息，其實陳培瑜應該自己回去看他的直播，他要把錯假訊息4字送還給陳培瑜。
與會的民進黨團幹事長鍾佳濱及陳培瑜隨後離席，黃國昌當場表示，陳培瑜沒有辦法面對，「現在拿了包包要落荒而逃」。陳培瑜則反嗆，「我沒有落荒而逃」。
黃國昌表示，因為民進黨團離席，協商無法進行下去，沒辦法達成共識，將依立法院職權行使法相關規定處理。
