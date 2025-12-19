賴清德總統聽取北市隨機襲擊事件報告 指示徹查真相、制度化反恐維安以守護民眾安全

昨（19）日晚間北市發生隨機襲擊事件，賴清德總統今（20）日上午前往內政部警政署聽取「1219北市隨機襲擊事件」專案進度報告時指出，已責成相關部會成立專案小組，對兇嫌背景、犯案動機、有無共犯及幕後指使等進行全面深入的調查，並將以此案為鑑，強化機場、車站、捷運等人流密集場所的警力部署，制度化建立反恐與快速應變機制，全力確保民眾安全與社會安定。

賴清德總統抵達後，首先聽取警政署張榮興署長說明案件發生過程、偵辦進度與未來應處機制。隨後表示，昨天晚上發生在北車以及北捷中山站周邊這起駭人、有計劃的隨機襲擊事件，已造成3位民眾加上歹徒共4人死亡，並造成11名民眾輕重傷。今天上午跟行政院卓榮泰院長分別前往醫院探視仍住院中的6位傷患，除了感謝各大醫院第一時間竭盡所能提供民眾最好的醫療協助，也特別向在這次事件中不幸身亡的民眾表達哀悼並慰問家屬，同時向在事件過程中奮勇阻止兇手傷害民眾或是現場救助受傷民眾的國人表達敬意跟感謝。

賴清德總統指出，這起事件震驚臺灣社會，也造成相當嚴重的傷亡，因此今天特別來到警政署聽取整個事件的調查結果及應處作為。感謝稍早警政署張榮興署長簡報，可以清楚看出警政署跟臺北市政府警察局的警力在第一時間都做出應有作為。也感謝卓院長昨天晚上第一時間就前往北車了解整體情況，指揮相關部會成立專案小組，並肯定臺北市蔣萬安市長籌組緊急維安應變專案小組。在此重大時刻，期盼中央地方攜手合作、不分黨派，共同應對此一重大事件。不僅要把衝擊降到最低，也希望能檢討改進並建立制度，預防事件發生或是當發生時可以快速因應，保護民眾安全。

賴清德總統並提出三項指示，第一，在醫療照顧方面，各大醫院除了及時提供醫療服務外，後續長時間的健康照護跟心理輔導應該要有計劃性地推動，請中央政府跟地方政府共同合作。

第二，要強化成立專案小組的功能，稍早法務部鄭銘謙部長提到，臺灣高等檢察署已經指揮相關單位成立專案小組，希望專案小組全面、深入、擴大對本案件進行調查，了解兇手背景、犯案動機、是否有幫兇、受人指使及金錢來源為何。不因第一時間沒有查到線索就輕易放過，一定要持續追查，務必向臺灣社會公布真相，讓民眾清楚了解一切情況。

第三，要以此案件為鑑，在機場、車站、捷運等人流多的地方，或是重要活動加強部署警力，持續檢討精進擴大並且建立制度，讓快速部隊發揮功能，同時制度化建立反恐警力作為。不論此案件最後調查結果為何，面對此種有計劃性的先從網路購買煙霧彈、個人有能力製作為數不少的汽油彈，最後甚至跳樓自殺的事件，我們都應該要更謹慎、更積極地建立一套制度。

賴總統也要求內政部、警政署與各縣市警察局強化快速打擊部隊的功能，一旦接獲電話、訊息，快速部隊一定要全速趕到，並且要有能力制止這種攻擊行為，不單純是治安的快速打擊部隊，要往反恐的警力部署訓練制度方面建置，以保護臺灣社會安定跟民眾安全。

最後，針對在此次事件中不幸失去寶貴生命、英勇抵抗歹徒避免傷害進一步擴大的民眾，以及受傷民眾的撫卹、補償、獎勵及後事等事宜，總統也指示政府要全面提供支持與協助。