賴清德總統遭冒名發釣魚信件 刑事局呼籲民眾勿回覆郵件

近期有不明人士冒用總統賴清德名義寄送電子郵件，並誘騙民眾回覆。刑事局今天提醒，冒用賴總統名義寄送郵件已觸法，科技犯罪防制中心正蒐集事證偵辦中，民眾切勿回覆郵件，以防受騙。

近期有不明人士冒用總統賴清德（圖）名義寄送電子郵件，並誘騙民眾回覆。刑事局20日提醒，科技犯罪防制中心正蒐集事證偵辦中，民眾切勿回覆郵件，以防受騙。（中央社資料照）

內政部警政署刑事局下午透過新聞稿指出，近日有民眾收到不明人士假冒賴總統之名的電子郵件，內容為「您好！我是賴清德。如果您有任何關於公民發展的問題，請發送電子郵件到我的個人郵箱。我希望我們能攜手為國家發展貢獻力量。另外，我還有其他事情想和您討論，收到您的郵件後，我才能繼續。」

刑事局提醒，此郵件並非由總統府所發出，目的在於誤導收件人認為此電子郵件為合法的聯繫管道，欲在取得信任後進行詐騙或是蒐集資料，提醒民眾務必提高警覺，切勿回覆郵件，以防受騙。

由於這類冒用總統名義寄送郵件的行為，涉嫌觸犯刑法偽造文書罪，刑事局表示，已由科技犯罪防制中心蒐集相關事證偵辦中，並將通知相關業者下架相關內容。

警政署呼籲，民眾若收到此類可疑郵件，請立即刪除，切勿依郵件內容指示操作，以防受騙；若收到疑似冒名郵件，可撥打「165反詐騙專線」或檢具相關事證向轄區警察機關檢舉，以利後續偵辦。